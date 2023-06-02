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Bugün ilerleyen saatlerde, merkezi olmayan kripto borsası 1inch, hak ediş programına göre yaklaşık 250 milyon adet token’ın kilidini açarak büyük bir hamleye imza atacak. Göstergeler incelendiğinde ise önceki kilit açılışlarında olduğu gibi bir satışın yoldu olduğu düşünülebilir.

1inch Fiyatı Geçmişte Zarar Gördü

Borsanın token’ı 29 Mayıs itibarıyla 0,4 doların biraz altında 0.03368 dolar seviyesinde işlem görerek Mayıs 2021’deki 7,8 dolarlık zirve fiyatının %95 altında kaldı. Ayrıca, borsa token’ı 20,50,100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının altında işlem görerek olası bir düşüşün devam edeceğine işaret etti. Azalan işlem hacimleri de sahiplerin beklentilerinin düşük olduğunu gösterdi.

Veriler, 1inch fiyatının önceki üç kilit açmadan sonra asla toparlanamadığını gösteriyor. Aralık 2021’deki kilit açmadan sonraki iki hafta içinde token fiyatı %27 düştü. Haziran 2022’deki ikinci kilit açma işlemi aynı dönemde 1inch fiyatını %40 düşürürken, Aralık 2022’deki üçüncü kilit açma işlemi token değerini %20 daha düşürdü.

Potansiyel yaşanabilecek fiyat düşüşünün ardındaki neden şu olarak gösterilebilir. Bazı yatırımcılar kilit açıldıktan sonra 1inch token’larını ellerinde tutarken, diğerleri satarak piyasayı doldurabilir ve arzın talebe karşı yükselmesine neden olabilir. Örneğin, bir önceki kilit açma işlemi sırasında, kötü şöhretli Alameda Research ile ilişkili cüzdanlar 1inch token’larını hemen satarken, Binance ve Pantera Capital cüzdanları paylarını korudu.

Yatımcılar Satış Yapacak Mı?

Lookonchain platformu tarafından yapılan araştırmaya göre, Tohum ve Seri A bağış toplamadaki 1inch yatırımcıları, token başına yaklaşık 0,05 dolar ile toplam arzın %19,5’ini alacak. Lookonchain, B Serisi Turunda 175 milyon dolar toplandığını ve token satış fiyatı 1,5 dolar olduğunu belirtti.

Tahmin edilen token satış fiyatına göre, Tohum ve Seri A yatırımcıları ilk yatırımlarının 8 katını alacak, ancak Seri B yatırımcıları fonların %73’ünü kaybedecek.

Lookonchain tarafından gelen yorum ise şu şekilde oldu:

Kazançtaki yatırımcıların bir satışı tercih edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak Lookonchain, bireysel yatırımcıların ellerini nabızda tutmaları ve token’ın borsalara net akışını kontrol etmeleri gerektiğini de belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.