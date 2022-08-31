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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para endüstrisine yaklaşımı konusunda inceleme altında. Birçok kilit isim, kripto paraların düzenlenmesi konusunda netlik talep ederek seslerini yükseltmiş durumda.

SEC Başkanı İfade Verebilir

Fox Business Gazetecisi Eleanor Terrett, SEC Başkanı Gary Gensler’in ifade vermekle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Terrett, kaynaklarının Gensler’in 15 Eylül’deki ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu‘nda ifade vereceğini ve soruları yanıtlayacağını, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) üyesi Rostin Behnam’ın ise ABD Senatosu Tarım, Beslenme ve Ormancılık Komitesi’nin önünde ifade vereceğini belirtti.

SEC Başkanı Gensler, bundan önce katıldığı bir panelde, kripto paraların düzenlenmesi konusundaki görüşlerini paylaşmış ve kripto para sektörünü otomobil endüstrisiyle karşılaştırmıştı. Kripto paralara herhangi bir özel statü verilmesi için hiçbir neden olmadığını da iddia eden Gensler’e göre kripto para piyasalarına sermaye piyasalarından farklı bir muamele gösterilmemeli. Gensler’a göre kripto para yatırımcıları bu yıl iflasını duyuran kripto para kedi platformlarından dolayı oldukça zor durumda.

SEC Başkanı’nın ABD Senatosu tarafından kripto para düzenlemeleri konusunda ifadeye vermeye zorlanıp zorlanmadığını görmek ilginç olacak. Tüm bunlarla birlikte, ABD Senatosu Tarım, Beslenme ve Ormancılık Komitesi‘nin gündeminde yakın zaman önce tanıtılan kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin yasa tasarısında olacağını da belirtelim.

Kripto Paraların Anahtarı CFTC’ye mi Verilecek?

Yakın zaman önce tanıtılan kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin yasa tasarısı, CFTC‘ye kripto paraları bir bütün olarak düzenleme yetkisi veriyor. Terrett, en iyi gözlemcilerin ve kilit sektör oyuncularının, yasa tasarısının oylamasına gidilmeden önce yasa tasarısı üzerine konuşma yapacaklarının altını çizdi. Ancak, yasa tasarısının bu yıl içerisinde oylama sunulmasının pek mümkün görünmediğini ekledi.

Öte yandan XRP yatırımcılarının avukatlığını yapan John Deaton, ABD’li Senatör Jack Reed’in zaman içinde kendilerini görmezden geldiğini belirterek, güçlü ABD’yi destekleyip desteklemediği sorusunu SEC Başkanı’na sormasını talep etti. Deaton’a göre SEC içerisindeki artan çıkar çatışmaları ve ortaya çıkan uyumsuzluklar araştırılmalı ve Gensler’e bu konuda sorular yöneltilmeli.