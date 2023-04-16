Kritik gün ve saatlerde yaşanan önceden planlı olaylar kripto paraların fiyatına büyük ölçüde etki ediyor. Göz göre göre gelen volatiliteye hazırlanmak önemli, önümüzdeki hafta birçok kritik gelişme yaşanacak. Önceki haftalarda Bitcoin ve altcoinlerin fiyatının gelen açıklama, duyurulara nasıl tepkiler verdiğini gördük. Gelişmelerin geç olmadan farkına varmak için haftanın özetine göz atın.
Bu hafta öncekiler kadar ekstra yoğun değil ancak volatilitenin artması muhtemel saatler yine var. Kripto para yatırımcısı Fed toplantı tarihi yaklaştıkça heyecanının arttığını görüyor. Eğer veriler beklentilere yakın gelirse Fed’in artık Haziran toplantısında artırım yapmayabileceğinin sinyalini vermesi beklenecek. Peki gün ve saat özelinde önümüzdeki hafta hangi gelişmeler yaşanacak?
Bu gelişmelerin bir kısmı altcoinler özelinde hareketlere neden olacak. Ancak PMI verisi, Çin GSYİH gibi verilerin tüm piyasaları hareketlendirdiğini görebiliriz. ABD dolarının gevşemesi ve bunun için EURO bölgesi ile İngiltere’den güçlü veriler gelmesi gerekiyor. Fed üyelerinin yapacakları açıklamalar toplantıya artık az bir süre kaldığı için yakından izlenmeli. ABD mevcut ev satışları ekonomideki canlılığa ışık tutarken işsizlik hakları başvurularının yüksek gelmesi gerekiyor.
Fed’in şimdilik Mayıs başındaki toplantıda 25bp artış yapması bekleniyor. Ancak gelecek veriler piyasa fiyatlandırmasını değiştirebilir.