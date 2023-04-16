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Keşke Demeyin Alarm Kurun! Bu Hafta 18 Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek!

Kripto para yatırımcılarını bu hafta nispeten sakin bir hafta bekliyor. Ancak ABD verileri volatiliteyi artırabilir.
09:13
16 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kritik gün ve saatlerde yaşanan önceden planlı olaylar kripto paraların fiyatına büyük ölçüde etki ediyor. Göz göre göre gelen volatiliteye hazırlanmak önemli, önümüzdeki hafta birçok kritik gelişme yaşanacak. Önceki haftalarda Bitcoin ve altcoinlerin fiyatının gelen açıklama, duyurulara nasıl tepkiler verdiğini gördük. Gelişmelerin geç olmadan farkına varmak için haftanın özetine göz atın.

Kripto Paraları İlgilendiren Gelişmeler

Bu hafta öncekiler kadar ekstra yoğun değil ancak volatilitenin artması muhtemel saatler yine var. Kripto para yatırımcısı Fed toplantı tarihi yaklaştıkça heyecanının arttığını görüyor. Eğer veriler beklentilere yakın gelirse Fed’in artık Haziran toplantısında artırım yapmayabileceğinin sinyalini vermesi beklenecek. Peki gün ve saat özelinde önümüzdeki hafta hangi gelişmeler yaşanacak?

17 Nisan Pazartesi

  • 12:00 Avrupa Merkez Bankası, Tuominen Konuşacak
  • 18:00 AMB Başkanı Lagarde Konuşacak
  • APE Kilit Açılışı (70,5 Milyon $)
  • Axie Infinity Kilit Açılışı (35,5 Milyon $)

18 Nisan Salı

  • 05:00 Çin GSYİH (Beklenen: %4 Önceki: %2,9)
  • 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,450M Önceki: 1,550M)
  • 20:00 Fed/Bowman Konuşacak
  • Rocket Pool (RPL) – Atlas Yükseltmesi

19 Nisan Çarşamba

  • 09:00 İngiltere Enflasyon (Beklenti: %9,8 Önceki: %10,4)
  • 12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %6,9)
  • 21:00 Fed Bej Kitap

20 Nisan Perşembe

  • 02:00 Fed/Williams Konuşacak
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 240K Önceki: 239K)
  • 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Beklenti: 4,5M Önceki: 4,58M)
  • 19:00 Fed/Waller ve 22:00 Bowman Konuşacak

21 Nisan Cuma

  • 16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 49 Önceki: 49,2)
  • Hizmet PMI (Beklenti: 51,5 Önceki: 52,6)
  • 23:35 Fed/Cook Konuşacak

Önemli Gelişmeler Yorum

Bu gelişmelerin bir kısmı altcoinler özelinde hareketlere neden olacak. Ancak PMI verisi, Çin GSYİH gibi verilerin tüm piyasaları hareketlendirdiğini görebiliriz. ABD dolarının gevşemesi ve bunun için EURO bölgesi ile İngiltere’den güçlü veriler gelmesi gerekiyor. Fed üyelerinin yapacakları açıklamalar toplantıya artık az bir süre kaldığı için yakından izlenmeli. ABD mevcut ev satışları ekonomideki canlılığa ışık tutarken işsizlik hakları başvurularının yüksek gelmesi gerekiyor.

Fed’in şimdilik Mayıs başındaki toplantıda 25bp artış yapması bekleniyor. Ancak gelecek veriler piyasa fiyatlandırmasını değiştirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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