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Kasım 2021’den Bu Yana İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!

Uzun bir aranın ardından yeniden oluyor. Ünlü isim bu yılın sonuna kadar Bitcoin bu seviyeyi görecek dedi.
18:55
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022’nin özellikle son 3 çeyreği kripto paralar için tam bir kabustu. Yatırımcılar devasa paralar kaybetti. Kripto paralarla 2021 yılında tanışanlar da ilk ayı piyasalarını yaşamış oldu. 10 bin dolarlık altcoin yatırımının birkaç yüz dolar düşmesi ayı piyasalarında şaşılacak şey değildir ve yatırımcıların gördüğü şey de tam olarak buydu. Fakat en artık korkmak için geç sevinmek için de biraz daha beklememiz gereken zamanlardayız. Ocak başında sevinmek için erken diyordum ve Fed’in yarın akşamki hamlesi sevinme zamanının gelip gelmediğini gösterecek.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi

2022 yılında bu endeksi tarihi dipler yaptığını gördük. RSI aşırı satışın zirvelerine ulaşmıştı ve herkes Bitcoin satmak için borsalara akın ediyordu. FTX çöküşü, madenci satışları, onlarca kripto şirketinin devrilişi, siber saldırılar vesair derken birkaç yılda yaşanacak olumsuzluğu 9 aya sığdırdık. Üstelik Fed son 40 yılın en hızlı faiz artışını yaptı. Ve bugün bankalar iflas ederken muhtemelen yaptıkları hatanın farkına vardılar. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bitcoin (BTC)’in Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) bu yana görülmeyen seviyeleri aşarak 2023’teki en yüksek seviyesine ulaştı. En son Endeks güncellemesi 68 puanla “Açgözlülük” kategorisinde yer aldığını gösterdi.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bitcoin’e ve daha geniş kripto para piyasasına yönelik mevcut “duyguları ve hisleri” sayısal olarak temsil etmeye çalışmakta ve maksimum 100 puan almaktadır. Endeks en son 16 Kasım 2021’de, Bitcoin’in 10 Kasım 2021’de 69.000 doların üzerinde ATH kaydetmesinden yalnızca birkaç gün sonra 66 puan aldı.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Yarın gelecek Fed kararının heyecanıyla risk iştahı artmış olmasına rağmen yatırımcılar agresif alımlar yapamıyor. Bitcoin bir süredir ne 28.000 doları tutabiliyor ne de 27.800 doların altında kalıcı oluyor. Daha önceki Fed toplantılarından alışık olmadığımız bir şey kararın sürpriz olmasıdır. Piyasa henüz Fed’in ne yapacağını kestirebilmiş değil. Ancak Hazine Bakanı Yellen tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa bankalara gerekli likidite sağlanıyor ve bu Fed’in sıkılaşma politikasını hemen gevşetmeyebileceği anlamına geliyor. En azından bankalara koşuş (bank run) zayıfladığı için (Yellen böyle söyledi) Powell daha cesur biçimde karşımıza çıkabilir.

Kripto analiz firması Messari’nin kurucusu ve CEO’su Ryan Selkis de geçtiğimiz günlerde benzer bir öngörüde bulunarak Bitcoin’in önümüzdeki on iki ay içinde 100.000 dolara ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi. Selkis’e göre, banka iflasları ve değişen federal para politikaları gibi çeşitli faktörler, kripto para birimine dışarıdan yapılan yatırımların artmasına neden olacak.

“BTC bir cankurtaran salı ve huzurlu bir çıkış seçeneği olarak görüldüğü için bu geleceğe yönelik iyimser bir bahis.”

Yatırım firması Goldman Sachs, Bitcoin’i 2023 yılında BT hisseleri, Nasdaq 100, S&P 500 ve altından daha iyi performans göstererek en iyi performans gösteren varlık olarak sıraladı.

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