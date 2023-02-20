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Dev kripto para borsası Binance, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası oluşu ile listeleyeceğini duyurduğu altcoin’leri yukarı yönde hareket ettirme, listeden çıkaracağını duyurduğu altcoin’leri ise aşağı yönde hareket ettirme gücünü elinde bulundurmaktadır. Bu bakımdan kripto para borsasının listeleme veya listeden çıkarmalara ilişkin duyuruları dikkatle takip edilmektedir. Bu bağlamda Binance kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin’i listeden çıkaracağını belirtti. İşte kripto para borsasının listeden çıkaracağını belirttiği o altcoin’ler.

Binance’dan Bu 3 Altcoin İçin Kötü Haber

Kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Aion (AION), Mirror Protocol (MIR) ve Anchor Protocol‘ü (ANC) listeden çıkaracağını açıkladı. Listeden çıkarmaya ilişkin yapılan duyuruda gerçekleştirilen incelemelerin ardından 27 Şubat 2023 tarihinde TSİ 12.00’da söz konusu altcoin’lerin listeden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Listeden çıkarma ile AION/USDT, MIR/BUSD ve ANC/BUSD işlem çiftleri kaldırılacak. Ayrıca, 28 Şubat 2023 tarihinde TSİ 12.00’dan sonra AION, MIR ve ANC için para yatırma işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Para çekme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 tarihinde TSİ 12.00’a kadar desteklenmeye devam edecek. Bu tarihten sonra söz konusu altcoin’ler için para çekme işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Binance Bir Altcoin’i Neye Göre Listeden Çıkarır?

Binance, listelediği her altcoin‘in beklediği yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak gözden geçirdiğinin altını çiziyor. Bir coin’in ya da token’ın bu standardı karşılamadığında ya da önemli değişiklikler olduğunda daha derinlemesine bir inceleme yapıldığını ve potansiyel olarak listeden çıkarmaya gidildiğini belirtiyor. Kripto para borsası bu şekilde tüm kullanıcılarını en iyi şekilde koruduğuna inanıyor.

Binance, inceleme yaparken çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduğuna dikkat çekerken, bir altcoin için listeden çıkarma kararı verilmesinde etkili olan faktörlerden bazıları olarak şunları sıralıyor: