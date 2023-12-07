BITCOIN (BTC)

Kaçırmayın! Bollinger Bantları’nın Mucidinden Kritik Bitcoin Uyarısı!

Özet

  • John Bollinger, Bitcoin (BTC) için yeni bir değerlendirme yaparak uyardı.
  • Bollinger, Bitcoin'de "zirve görülmüş olabilir" uyarısı yaptı.
  • John Bollinger, teknik analizde sıkça kullanılan Bollinger Bantları'nın mucididir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Bollinger Bantları‘nın (BB) mucidi, ticaret efsanesi John Bollinger, son Bitcoin (BTC) değerlendirmesi üzerinde yeni bir yorum yaparak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bollinger, en büyük kripto para için “zirve görülmüş olabilir” diyerek düşüş uyarısı yaptı.

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Bitcoin’de Kırılma Öngörüsünde BulunduKripto Para Piyasasında Soğuma Belirtileri

Bitcoin’de Kırılma Öngörüsünde Bulundu

Yatırımcıların teknik analiz yaparken sıklıkla kullandığı Bollinger Bantları’nın arkasındaki beyin olan ticaret uzmanı John Bollinger, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından son Bitcoin yorumu üzerine yeni bir yorum yaptı. Bollinger “Biri dün yaptığım gibi bir yorum yaptığında, her zaman ZİRVEnin görülmüş olma olasılığını göz önünde bulundurmalıdır. Hayatı ilginç kılan da budur” diyerek fiyatın yerel zirve noktasına ulaşmış olabileceğinin altını çizdi.

Bollinger, 6 Aralık’ta en büyük kripto paranın 21 Kasım’da orta Bollinger Bantları’nda iki barlık bir geri dönüş nedeniyle önemli bir güç gösterdiğini belirtmişti. Onun bu gözlemi, Bitcoin’in içinde bulunulan yılı için sürekli olarak yeni zirvelere çıkarak manşet olduğu bir dönemde geldi.

Bollinger’in uzmanlığı, özellikle de önemli bir volatilite ölçüm aracı olan Bollinger Bantları’nı oluşturmuş olmasından dolayı analizine önemli bir ağırlık katıyor. Hareketli bir ortalama ve iki standart sapma seviyesinden oluşan bu bantlar, BTC gibi bir varlıkların bu bandın üstünde işlem gördüğünde güçlü bir piyasa trendine işaret etmektedir.

Ünlü isim Eylül ayında Bollinger Bantları’nın üst bandından bir kırılma olmasını ve bu kırılmayla fiyatın yükselmesini beklediği tahmininde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu öngörüsünün başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü.

Kripto Para Piyasasında Soğuma Belirtileri

Bitcoin, kısa süreli 44 bin doların üzerine çıkması sonrası dengelenme işaretleri veriyor. İlginç bir şekilde, kripto para piyasası genellikle piyasa zirveleriyle bağlatılı olan “Aşırı Açgözlülük” bölgesine henüz girmiş değil. Bu BTC ve altcoin‘lerdeki yükselişin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor olmasıyla oldukça dikkat çekici.

Mevcut piyasa duygusu, piyasanın sürekli olarak 70 seviyelerinde seyretmesiyle “Açgözlülük” seviyesinde bulunuyor. Bu da trader’lar ve yatırımcılar şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlik içinde satın alım yapmakla meşgul olduklarını ortaya koyuyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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