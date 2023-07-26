İtalya Merkez Bankası’nın inovasyon merkezi, Cetif Advisory tarafından geleneksel finans kurumlarının DeFi ekosistemine daha çok entegre olabilmesi için geliştirilen ve aynı zamanda Polygon Labs ve Fireblocks ile işbirliği içerisinde geliştirilen bir DeFi projesine destek vereceğini duyurdu.

İtalya Merkez Bankasından DeFi Projesine Destek

Merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin 2017’den bu yana çarpıcı bir şekilde büyümesi ile birlikte bu alanda geliştirilen merkeziyetsiz finans projelerinin sayısında oldukça ciddi bir artış görüldü ve DeFi protokolleri de daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaştı. DeFi ekosisteminin büyümesi, geleneksel finans kurumlarının da bu alana ilgi göstermesine neden oldu. Son yıllarda çok sayıda kurumsal şirket, bu alanda önemli hamleler yapmaya başladı.

Öte yandan DeFi ekosistemine olan ilgi giderek artmaya devam ederken İtalya Merkez Bankasından da bu bağlamda yeni bir hamle geldi. İtalya Merkez Bankasının inovasyon merkezi, Polygon Labs ve Fireblocks ile işbirliği içinde olan bir DeFi projesini destekleyeceğini duyurdu.

İtalyan merkez bankasının finans alanında yenilikçi fikirler geliştirme merkezi olan Milano Hub, Cetif Advisory tarafından geleneksel finans kurumlarının DeFi ekosistemine daha çok entegre olabilmesi için geliştirilen ve aynı zamanda Polygon Labs ve Fireblocks ile işbirliği içerisinde geliştirilen bir DeFi projesine destek verecek.

Cetif Advisory Genel Müdüründen Konuya İlişkin Açıklama

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, İtalyan merkez bankasının finans alanında yenilikçi fikirler geliştirme merkezi olan Milano Hub’ın projeyi kurumsal DeFi ekosisteminin gelişimi için destekleyeceği ifade edilirken aynı zamanda projenin 1 trilyon dolardan fazla (975 milyon Euro) toplam varlığı yöneten ülkenin en büyük bankacılık grubu Intesa Sanpaolo da dahil olmak üzere İtalyan bankalarını, varlık yöneticilerini ve finans kurumlarını kapsayacağı belirtildi.

Cetif Advisory Genel Müdürü Imanuel Baharier’den de konuya ilişkin açıklama geldi. Cetif Advisory Genel Müdürü, açıklamasında “DeFi’ın denetlenen kuruluşlar için de güvenli ve açık bir faaliyet ortamı haline gelmesi için gerekli koşulların yaratılmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.