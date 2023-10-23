  İşaret Fişeğini Yaktı! Efsane Bitcoin Yatırımcısının Bu Altcoin İçin Yaptığı Tahmin Olay Oldu!

Efsane Bitcoin yatırımcısı ve piyasa yorumcusu AngeloBTC, kişisel sosyal medya hesabı X’de kısa süre önce yayımladığı bir yazıda, memlerden esinlenen dev altcoin’lerden Dogecoin (DOGE) için iyimser bir tahminde bulundu. Analist, Dogecoin’in DOGE’u için 1 dolar gibi iddialı bir hedef verdi.

Dogecoin’in Meteorik Yükselişi ve Ardından Gelen Çöküş

2021’in başında yaptığı güçlü yükselişle Dogecoin dikkatleri üzerine çekti ve manşetleri domine etti. DOGE‘un fiyatı onu tüm dünyanın konuştuğu bir varlık haline getiren faktörlerin bir araya gelmesine atfedilerek yükseldi. Özellikle Elon Musk gibi etkin isimlerden gelen destek ve bireysel yatırımcı ilgisindeki artış meteorik yükselişte önemli bir rol oynadı.

Kripto paraların geniş şekilde benimsenmesi ve ardından gelen yükselişin piyasa duyarlılığı katalizör görevi görerek Dogecoin’i tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı. Ancak bu hızlı yükseliş uzun sürmedi. Aylar geçtikçe Dogecoin sert bir düzeltme baskısı altında kaldı ve sevilen memecoin şu anda son zirvesinden yüzde 91,39 altında fiyatlanıyor.

Dogecoin’deki sert düzeltme, ilk yatırımcıların yüksek kar etmesi, memecoin’in temel değeri ve faydasına ilişkin endişeler ve kripto para piyasasının genelindeki geri çekilme gibi çeşitli nedenler katkıda bulundu. Yatırımcılar, uzun zamandır dar bir aralığa sıkışıp kalan DOGE’e yeniden yönelmeye başladı. AngeloBTC gibi isimlerin de sürpriz ve dikkat çeken çıkışları bu durumu doğruluyor.

Dogecoin En büyük 10 Kripto Para Arasında

Dogecoin, son 24 saatte yüzde 2,7’lik bir yükselişin ardından 0,063073 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 9 milyar dolara yaklaşan ve 24 saatlik işlem hacmi 296 milyon doların üzerinde olan Dogecoin, yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir altcoin olmaya devam ediyor. En büyük memecoin şu anda piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para arasında yer alıyor.

Yatırımcılar için AngeloBTC gibi birçok ismin DOGE’da beklediği 1 dolar seviyesinin gelip gelmediğini görmek ilginç olacak olsa da böyle bir yükselişin temek katalizörü ödemelerde memecoin’in X’e entegrasyonu olacak gibi duruyor.