BITCOIN (BTC)

İsabetli Bitcoin Tahminleriyle Ünlü Analist Net Konuştu! İlgisi Bile Yok

Özet

  • PlanB son günlerdeki Bitcoin ETF tartışmalarına katıldı.
  • Bloomberg analistlerinin görüşlerine katılmıyor. 
  • Analist BTC fiyat artışının konuyla ilgisinin olmadığı görüşünde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Aralarında Bllomberg analisti Eric Balchunas ve stok akış modelinin yaratıcısı PlanB’nin de bulunduğu kripto para analistleri piyasadaki şaşırtıcı bir senaryoyla ilgili tartışmaya girdi. Bitcoin ETF‘sinin 10 Ocak’a kadar onaylanacağına dair yüzde 90’lık sabit bir olasılık olmasına rağmen, Bitcoin’in fiyatında 100 bin doların üzerine doğru beklenen artış gecikmiş görünüyor. Bu uyumsuzluk, kripto topluluğu içinde, piyasanın mevcut durumunu etkileyen faktörleri sorgulayan tartışmalara yol açıyor.

İçerikler
Bitcoin ve ETF Arasında Fiyat İlişkisiİncelenen Temel FaktörlerBitcoin, ETF ve Halving

Bitcoin ve ETF Arasında Fiyat İlişkisi

Eric Balchunas, spot bir Bitcoin ETF’sinin mevcut döngü içinde onay alma olasılığının yüzde 90 olduğu yönündeki görüşünü yineledi. Bu tahminin aylardır değişmeden kalması, düzenleyici sonuca olan inancın güçlü olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan isabetli Bitcoin tahminleriyle ünlü ve stok akış modelinin sahibi PlanB konuyla ilgili olarak çok farklı şeyler söylüyor.

Analiste göre piyasa Bitcoin ETF’nin BTC’deki fiyat artışıyla bir ilgisi yok. PlanB, beklenen ve gözlemlenen fiyat hareketlerindeki belirgin tutarsızlığa işaret ederek şüpheciliğini dile getiriyor. Analiste göre, ETF’nin onaylanma ihtimali yüzde 90 ise ve onaylandığı zaman fiyat 100 bin dolar olacak ise, Bitcoin’in mevcut değerinin 90 bin dolar olması gerekiyor. Bitcoin’in fiyatındaki açıklanamayan gecikme, piyasa dinamiklerinin inceliklerinin ve potansiyel etkileyici faktörlerin daha derinlemesine araştırılmasına yol açıyor.

İncelenen Temel Faktörler

Kripto topluluğu şu anda iki önemli hususu yakından takip ediyor. Birincisi, ek değişiklik veya nihai başvuru olasılığı. İkincisi, ayni ve nakdi yaratımlar arasındaki ayrıma netlik kazandırılması. Bu faktörlerin düzenleyici ortamın şekillenmesinde ve dolayısıyla Bitcoin’in yörüngesini etkilemede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Tartışmalar sürerken, kripto meraklıları Bitcoin’in mevcut değerini çevreleyen muammayı potansiyel olarak çözebilecek başka gelişmeleri bekliyor. Önümüzdeki 10 Ocak’a kadar geçecek olan haftalar, daha fazla düzenleyici netlik ve beklenen piyasa değişimi için potansiyel bir katalizör vaat ediyor.

Bitcoin, ETF ve Halving

Uzmanlar, öngörülen ETF onay olasılıkları ile Bitcoin‘in mevcut fiyatı arasındaki tutarsızlıkla boğuşurken, piyasa katılımcılarının bu belirsizlikleri dikkatle ele almaları tavsiye ediliyor. Kripto dünyası, düzenleyici kararların ötesinde fiyat hareketlerine katkıda bulunan faktörlerle dinamik kalmaya devam ediyor. Piyasa daha kesin bilgiler beklerken, hem yatırımcılar hem de tutkunlar için stratejik gözlem ve olası değişimlere hazırlıklı olmak çok önemli.

PlanB’nin yüzde 90 olasılığın çok güçlü bir ihtimal olduğuna dikkat çekmesi ve BTC fiyatının 90 bin dolar seviyelerine dair yaptığı vurgu bir sonucu ortaya koydu. Analist aslında Bitcoin ETF konusunun BTC fiyatına bir katkısının olmayacağını ifade ediyor. Analist geçmişte de halving’in asla fiyatlandırılmadığını belirtmişti.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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