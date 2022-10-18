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İlk Vazgeçilen Kripto Paralar Oldu! İkinci Çin Vakası Yaklaşıyor!

Kripto paralar yeniden günah keçici ancak bu sefer Çin ana karasında değil. Peki nerede?
20:05
18 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları diğer piyasalardaki emsallerine göre çok daha yoğun bir gündemin içinde yaşıyor. Daha stresli, yoğun ve yıpratıcı olan kripto para piyasaları aynı zamanda boğa sezonlarında çok daha ciddi kazanç fırsatları sunuyor. Bugün yapılan açıklamalara göre ilk vazgeçilen yeniden kripto paralar oldu. Çin karbon emisyon hedefini bahane etmişti, peki bugün bahane ne oldu?

Kripto Para Madencilerine Yasak

AB Komisyonu enerji acil durumunda kripto bölgedeki kripto para madenciliğinin durdurulabileceği uyarısında bulundu. Avrupa Komisyonu, AB’nin enerji sisteminin dijitalleştirilmesine ilişkin bugün yayınlanan eylem planında Avrupa Birliği üye ülkelerinin “elektrik sistemlerinden yük atma ihtiyacı olması durumunda” kripto para madenciliğini durdurmaları gerektiğini söyledi ve buna hazırlık yapmalarını istedi.

Ukrayna’daki savaşın Avrupa’daki enerji kaynaklarını zorlamasıyla birlikte komisyon, ülkelerin kripto madencilerinin elektrik tüketimini azaltmaya hazırlanmasını ve elektrik şebekelerinin yük atmaya zorlandığı bölgelerde madencilik faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını istiyor. Yani Rusya’nın saldırgan tavrının bedeli de kripto paralara ve kripto para madenciliğine yıkılmış oldu.

Kripto Para Yasağı ve İkinci Çin

Rusya gazıyla büyük ölçüde depolarını dolduran Avrupa Birliğinin önümüzdeki kış boyunca ciddi bir enerji krizi yaşaması beklenmiyor. Üstelik ABD’nin LNG’si dahil alternatif kanallardan ihtiyacın karşılanması için hazırlanan planlar da var. Ancak Avrupa Birliği yine de herhangi bir arz kıtlığı ihtimaline karşın kripto para madenciliğinin ilk vazgeçilecek şey olmasını istedi. Bu tıpkı Çin’in karbon emisyonu hedefi sebebiyle kripto para madenciliğini yasaklamasına benziyor. Enerjisinin büyük kısmını kömürle üreten Çin’in karbon emisyonunun %1’inden daha azı kripto para madenciliği kaynaklıydı.

Avrupa Birliği Komisyonu ayrıca AB üyelerinin PoW (proof-of-work, iş kanıtı) madencileri için mevcut vergi muafiyetlerini ve sübvansiyonları sona erdirmeyi düşünmesini istiyor. Avrupa Komisyonu ayrıca Avrupa Birliği içinde çevresel etkiye göre kripto para birimleri için bir derecelendirme sistemi getirme önerisini de açıkladı.  Komisyon ayrıca Ethereum’un PoS geçişiyle enerji tüketimini azaltmasını taktirle karşıladı.

Derecelendirme planı, mart ayında MiCA (Kripto para mevzuatı) tartışmalarında bir uzlaşı sonucu doğdu.

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