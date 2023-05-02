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Geçmiş fiyat hareketlerine bakarsak 85 gün sonra gerçekleşecek olaydan önce fiyatı katlanması gerekiyor. Ancak bugünlerde tam tersi oldu. Ödül yarılanmasına koşan altcoinin piyasaya yeni giren arzı %50 oranında düşecek. Peki buna rağmen neden satış geldi? Enteresan olayın detayları neler?

Litecoin (LTC) Neden Düştü?

Litecoin (LTC) fiyatı, 18 Nisan’da kaydedilen 101 dolarlık son zirvenin ardından %14 düştü. Bir grup madenci rezervini boşalttı ve bu da daha büyük düşüş dalgasının kapıda olduğu endişelerini körükledi. Litecoin (LTC) topluluğu bir sonraki halving için gün sayıyor. Mevcut hash gücü bize 85 gün sonra üçüncü Litecoin halvinginin gerçekleşeceğini söylüyor.

Geri sayım devam ederken yükseliş spekülatörleri madenciler arasında bir birikim eğilimi bekliyordu. Ancak bunun yerine on-chain veriler şimdi tam tersine işaret ediyor.

IntoTheBlock tarafından derlenen on-chain veriler Litecoin madencilerinin Nisan ayının sonunda şok bir hareketle rezervlerini önemli ölçüde tükettiğini gösteriyor. 1 Mayıs itibariyle LTC madencilerinin rezervleri 2,56 milyon coin seviyesindeydi. Ancak aşağıdaki grafik, madencilerin 22-23 Nisan tarihleri arasında bakiyelerini 4,53 milyon LTC’den 2,55 milyon LTC’ye nasıl düşürdüklerini göstermektedir.

26 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi beklenen halving için 85 gün 13 saat kaldı.

LTC Coin Yorum

Şu anki 88 dolarlık piyasa fiyatlarında, madenciler tarafından elden çıkarılan coinlerin değeri yaklaşık 174 milyon dolardır. LTC’ye olan talep madencilerin artan piyasa arzına ayak uyduramazsa, sahipler yaklaşan bir fiyat düşüşü bekleyebilirler. İlginç bir şekilde, 1.000 ila 100.000 arasında coin tutan Litecoin balinaları, madenciler piyasaya akın ettikçe şahin bir pozisyon alıyor gibi görünüyor. Aşağıdaki grafik, madencilerin 23 Nisan’da piyasaya akın etmesiyle birlikte balinaların nasıl satış yapmaya başladığını gösteriyor.

1 Mayıs itibariyle, yukarıda bahsedildiği gibi balinalar önemli bir hamle yapmamıştır. Bunun yerine, son 5 işlem günü boyunca bakiyelerini 22,37 milyon LTC‘ye yakın tuttular. Özetle balinalar yeniden birikim yapmaya başlamazsa madenci satışları fiyatta daha büyük düşüşlere neden olabilir. Madencilerin halving yaklaşmasına rağmen yaptığı satışlar, balinaların satışları bize halving’in bu sefer beklendiği gibi bir fiyat katalizörü olmayabileceğini gösteriyor.

Önceki 2 halving olayında artan fiyat nedeniyle uzmanlar 2023 yılı Temmuz ayından önce fiyatın 200 dolara doğru sıçramasını bekliyordu.

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