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Önceki gün Bitcoin fiyatı 19.600 dolarlık dirençten hızlı bir düşüş yaşadı sebebi 48.000 adet BTC’nin transfer edilmesiydi. Bazı uzmanlar bu transferin olumlu bir gelişme olduğunu ve kurumsal satın almaya işaret ettiğini söylüyor ve detaylarını bugün paylaştık. Ancak genel yatırımcı duyarlılığı negatif olduğu için BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.200 dolar seviyesinde kalmaya devam ediyordu.

Cardano (ADA)

Bitcoin 19.000 dolarlık kısa vadeli destekte şimdilik tutunuyor. Pazartesi gününden bu yana nispeten nötr bir eğilim sergileyen Bitcoin’in aksine Cardano (ADA) daha düşüş eğilimindeydi. ADA, 17 Ekim’deki en yüksek seviyelerinden itibaren yaklaşık %5 değer kaybetti. Bunu daha fazla kayıp takip edebilir. Aşağıda, bazı destek seviyeleri ve Fibonacci uzatma seviyeleri çizildi. Kısa vadeli yatırımcılar bu bölgeler arasındaki hareketleri kazanç elde etmek için kullanabilir.

ADA 0,358 doların altına düştüğünde Fibonacci uzantıları devreye girebilir. Kısa vadeli kayıplara alıcıların vereceği tepki fiyattaki erimeyi tetikleme potansiyeline sahip.

ADA Fiyat Analizi

TÜFE açıklamasının ve bir önceki hafta yaşanan sıçramanın ardından ADA fiyatı sürekli düşüşler yaşadı. Yazı hazırlandığı sırada 0,358 seviyesi önemli bir destek olarak işaretlenmişti. ADA yazı hazırlandığı sırada tam olarak bu seviyede bulunuyor. Bugün bu bölge birkaç kez ihlal edildi. Bu da güçlü düşüş trendinin altını çiziyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) de kısa vadeli momentumun düşüş eğiliminde olduğunu göstermek için nötr 50 işaretinin oldukça altındaydı.

Önümüzdeki saatlerde direnç olarak 0,358 dolar ile 0,36 bölgesi yeniden test edilebilir. Ancak, Cardano için düşüş trendinin devam etmesi muhtemel. OBV de satış baskının arttığını teyit ediyordu. 30 günlük MVRV negatif bölgede bu veri de kayıpların derinleşebileceğine işaret ediyor. Bu veri ADA yatırımcılarının zararda olduğunu gösterdi ve ayrıca ADA piyasasındaki doğal korkuyu özetledi. Tekrar 0,38 ve 0,43 doların üzerine çıkılması 30 günlük MVRV’yi pozitife çekebilir. Örneğin temmuz ortasında MVRV, fiyatlardaki yükselişe yanıt olarak istikrarlı bir şekilde tırmandı.

Sonuç olarak ADA fiyatı için teknik görünüm pek parlak değil ve 0,325 dolara kadar düşüş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.