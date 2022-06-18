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İflas Haberlerinin Arttığı Dönemde Kripto Para Şirketinden 500 Milyon Dolarlık Hamle!

Kripto para broker'lık şirketi Voyager Digital'in Alameda Research ile mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak daha fazla sermayeye erişim sağlayan rotatif kredi için anlaşma yaptığı açıklandı.
16:00
18 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para broker’lık şirketi Voyager Digital, Alameda Research ile mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak daha fazla sermayeye erişim sağlayan rotatif kredi limiti için bağlayıcı olmayan bir şart belgesi imzaladığı açıklandı.

500 Milyon Dolarlık Rotatif Kredi

Yaklaşık 500 milyon dolarlık rotatif kredi, piyasadaki mevcut volatiliteden dolayı müşteri varlıklarını korumak için ve yalnızca bir kullanım ihtiyacı oluştuğunda kullanılacak. İhtiyaç anında, ilk kısımda 200 milyon dolarlık nakit/USDC bazlı kredi tesisi, ardından ikinci kısımda ise 15 bin Bitcoin (BTC) kredi tahsisi yapılacak. Güncel Bitcoin fiyatlarıyla bu, yaklaşık 500 milyon dolara karşılık geliyor.

Kredi kullanımı 31 Aralık 2024’te sona erecek ve vade sonunda yıllık yüzde 5’lik bir faiz oranı ödenecek. Kredi kullanımı kapsamında mevcut fonlara ek olarak, Voyager’ın şu anda bilançosunda 200 milyon dolardan fazla nakit bulunuyor.

Kaynaklar, Voyager ve Alameda’nın önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen kredi belgeleri üzerinde çalıştığını belirtiyor.

İflasın Eşiğindeki 3AC Varlık Satışını Değerlendiriyor

Kripto para broker’lık şirketi Voyager Digital’in yaklaşık 500 milyon dolarlık rotatif kredi hamlesi dev kripto para yatırım fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) iflas ettiği haberlerinin çıktığı dönemde geldi. Wall Street Journal’ın (WSJ) 17 Haziran tarihli haberine göre 3AC, yaşadığı büyük kayıpların ardından varlık satışı da dahil olmak üzere elindeki seçenekleri değerlendirmesine yardımcı olması için yasal ve finansal danışmanlar tuttu.

WSJ’ye konuşan 3AC‘nin kurucu ortaklarından Kyle Davies, “Her zaman kriptoya inandık ve hala da inanıyoruz. İşleri çözmeye ve tüm kurucularımız için adil bir çözüm bulmaya kararlıyız.” dedi. Davies, 3AC’nin varlık satışları ve başka bir şirket tarafından kurtarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendirdiklerini söyledi. Şirket, bir plan yapmak için alacaklılarla kendisine daha fazla zaman kazandıracak bir anlaşmaya varmayı umuyor.

3AC, bu yılın başlarında Luna Foundation Guard tarafından yapılan 1 milyar dolarlık token satışına katılan bir grup büyük yatırımcı arasında yer alıyordu. Şirketin bu anlaşmanın bir parçası olarak Luna’ya yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapmış ve bu miktarın TerraUSD ve Luna‘nın birkaç gün içinde çökmesiyle silinmesinin ardından açıklama yapan Davies, “Terra-Luna çöküşü bizi çok hazırlıksız yakaladı” ifadelerini kullanmıştı.

Kripto para piyasasındaki büyük çöküş yalnızca 3AC gibi kripto para yatırım fonlarını değil birçok kripto para projesini ve borsasını vurdu. Kimi şirket para çekimlerini geçici olarak durdurduğunu duyururken, kimi şirket ise yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

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