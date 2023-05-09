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  •   Hong Kong Para Otoritesi’nin Üst Düzey İsminden Kripto Paraların Düzenlenmesiyle İlgili Flaş Açıklamalar!

Hong Kong Para Otoritesi’nin Üst Düzey İsminden Kripto Paraların Düzenlenmesiyle İlgili Flaş Açıklamalar!

Özet

  • Hong Kong Para Otoritesi İcra Kurulu Başkanı Eddie Yue, kripto paraların düzenlenmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
  • Yue, kripto paralar için sıkı ve güçlü düzenlemeler getirileceğini sinyalini verdi.
  • Yue, kripto paralar için benimsenecek tutumun makul ve sürdürülebilir bir seviyede olacağının da müjdesini verdi.
13:03
9 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hong Konglu düzenleyiciler, kripto para endüstrisi için düzenleyici çerçeve oluşturma konusunda açık sözlü davranarak net olmaya devam ediyorlar. Son haber akışı, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun yakında kripto para borsaları için yönergeler yayınlayacağını gösteriyor. Hong Kong’u Asya’nın kripto merkezi yapmaya dönük hazırlıklar sürerken düzenleyiciler kripto para şirketlerinin düzenleyici yaklaşımda herhangi bir ek hoşgörü beklememeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kripto Paralar İçin Sıkı ve Güçlü Düzenleme Sinyali

Hong Kong Para Otoritesi İcra Kurulu Başkanı Eddie Yue, 9 Mayıs’ta katıldığı Bloomberg Wealth Asia Summit’te yaptığı konuşmada “Düzenleme sıkı olacak. Burada bir ekosistem yaratmalarına izin vereceğiz ve bu aslında oldukça heyecan verici. Ancak bu hafif dokunuşlu bir düzenleme getirileceği anlamına gelmiyor.” diyerek düzenlemenin sıkı ve güçlü olacağının sinyalini vermiş oldu.

Hong Kong son sekiz aydır kripto paraların benimsenmesi ve şehrin önemli bir finans merkezi olarak itibarını yeniden kazanması için çaba gösteriyor. Bu bağlamda 1 Haziran’dan itibaren kripto para hizmet sağlayıcıları için yeni lisanslama rejiminin başlatılması ve yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraların ticaretini yapmalarına izin verilmesi planlanıyor.

Bankalara Düzenleyici Rehberlik Sunulacak

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, kripto para müşterilerine hizmet verme konusunda bankalara daha fazla rehberlik sağlamak için çalışıyor. Yue, yakında bireysel yatırımcı katılımının kapsamı hakkında bankalarla görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, geçen yıl yaşanan büyük kripto kışının yanı sıra geçen yıl iflas eden dev kripto para borsası FTX’in ardından kripto para endüstrisini nasıl düzenleyecekleri konusunda önemli çalışmalar yapıyorlar. Bilindiği gibi ABD’li düzenleyiciler son birkaç aydır kripto para şirketlerinin peşini bırakmayarak yakın takibe geçmiş durumdalar.

Hong Kong’un son birkaç yıldır kripto paralara karşı çok katı bir yaklaşım benimsediğini itiraf eden Yue, artık bu tutumun makul ve sürdürülebilir bir seviyede olacağının da müjdesini verdi. Yue, Hong Kong’un şehirde herhangi bir FTX tipi çöküşün olmasına izin vermeyeceği konusunda da uyardı.

Ayrıca, Hong Konglu düzenleyicilerin 2023-2024’e kadar stablecoin’ler için bir lisanslama rejimi getirmeye çalışıyorlar. Bu yasal çerçeve ile Hong Kong’un düzenleyici çerçevesinde daha fazla şeffaflığa ulaşılması bekleniyor.

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