  Hong Kong Merkezli Şirketten Blockchain Girişimleri İçin 100 Milyon Dolarlık Fon Kurdu

Hong Kong merkezli risk sermaye firması CMCC Global, blockchain sektörüne yönelik büyük bir adım attı. Kripto odaklı şirket Asya bölgesinde faaliyet gösteren blockchain girişimlerini desteklemek için 100 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı. Hong Kong’da kripto piyasasıyla ilgili yasal düzenlemelerin sağlanması şehrin kripto para piyasasını desteklemeye devam etmesini sağlıyor ve girişimcilerin ilgisini çekiyor.

Beş Yatırım Turu Düzenlendi

Yerel haber kaynağı South China Morning Post’un haberine göre Titan Fund adı ile duyurulan kripto fonuna birçok önemli şirket katıldı. Pacific Century Group, Winklevoss Capital, Jebsen Capital ve Animoca Brands kurucusu Yat Siu’nun da bulunduğu 30 yatırımcının katılımıyla 4 Ekim’de açılış finansman turunu tamamladı.

Titan Fund özellikle stake alanına odaklanacak ve blockchain altyapı hizmeti, oyun ve NFT alanlarında tüketici uygulamaları ve borsalar, cüzdanlar ve lending platformları dahil olmak üzere yatırımlarını çeşitlendirecek. CMCC Global’in bu fonu Hong Kong merkezli blockchain girişimlerine yatırım sağlayacak olan dördüncü fon olacak. Fon, şimdiye kadar beş yatırım turu düzenledi ve ikisi Hong Kong merkezli girişimleri hedef aldı.

Hong Kong merkezli blockchain girişimleri şimdiye kadar birçok başarı sağladı. Özellikle Animoca Brands tarafından Aralık 2022’de başlatılan ve Eylül ayında 20 milyon dolar toplayan bir NFT projesi olan Mocaverse ve bir Web3 veri altyapısı girişimi olan Terminal 3 bu girişimlere örnektir.

Hong Kong ve Kripto Piyasası

Fon, piyasanın ciddi bir kriz yaşadığı sırada 100 milyon dolar sermaye ile yatırımlarına başlayacak. Blockchain analiz firması Pitchbook’un verilerine göre kripto şirketlerine yapılan küresel yatırımlar bir önceki yıla göre %70,9 oranında azaldı.

Hong Kong’daki fon lansmanı şehrin kripto para piyasalarında ses getirmesini ve herkes tarafından güvenli bir liman olarak görülmesini sağladı. Titan Fund genel müdürü Yen Shiau Sin’e göre Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto üzerindeki baskı Asyalı şirketlerin faydasına oldu. Sin, girişimcilerin Hong Kong’u tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Hong Kong, Ekim 2022’de kripto para piyasası ile ilgili bir yasal değişikliğe gittiğini duyurdu. Hükümet Web3’ü teşvik etmek için yasal düzenleme oluşturmaya odaklanacağını açıkça ifade etti. Ülkede düzenleyiciler politika değişikliğini benimsedi ve kripto yanlısı düzenlemeleri hayata geçirerek merkezi kripto borsalarının serbestliğini sağladı.