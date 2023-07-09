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Hong Kong Finans Okulu, Kripto Para Alım Satıma Dersleri Vermeye Başladı

Özet

  • ong Kong Menkul Kıymet ve Yatırım Enstitüsü (HKSII) kripto paralar kapsamında çok kritik bir adım attı.
  • HKSII, kripto para dersleri verecek.
  • Görünüşe göre Hong Kong, kripto paraları benimsemeye yakın.
  • Piyasaya etkisi: nötr
18:00
9 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörünün tanınırlığı ve kabulü her geçen gün daha da artarken özellikle 2023 yılı bu konuda büyük birçok atılıma ev sahipliği yaptı. Hong Kong Menkul Kıymet ve Yatırım Enstitüsü (HKSII) de bu kapsamda çok kritik bir adım attı. HKSII, şehrin en önemli kurumlarından birisi olarak kripto para alım satım eğitimi vermeye karar verdi.

Hong Kong aslında yavaş yavaş bir kripto para merkezi halini almaya başladı ve birçok yeni gelişme ile gündemde. Şimdi de yeni nesil analistler ile yatırımcılar yetiştirmek isteyen kurumun lisanslı bir eğitim vermesi dikkat çekti. Yıllık olarak 30.000’den fazla kişinin sınavlarına girdiği okulun, broker ve varlık yöneticileri için birçok üst seviye eğitim verdiği biliniyor.

Hong Kong, Kripto Para Derslerine Başlıyor

HKSII Başkanı Colin Shaftesley, konu hakkında yaptığı açıklamada kripto para alım satımı konusunda önümüzdeki birkaç ay içerisinde eğitim programları vereceğini belirtti. HKSII, etkinlik takviminde de birden çok kripto para odaklı webinara şimdiden yer vermiş gibi gözüküyor. Bunlar arasında “Dijital Varlıklar Nasıl Geleneksel Finans ile Beraber Var Olabilir” ve “Portföy Yönetimi İçin Dijital Varlıklar” gibi programlar yer alıyor.

Kurumun ayrı bir internet sayfasında da yeni lisanslama programa içerisinde kripto paralara yer verildiği belirtiliyor. Haziran ayında kararlaştırılan yeni programa kripto paraların girmesi şehrin ve yöneticilerin de kripto paralara iyimser baktığını ortaya koyuyor. Eğitim kurumlarının verecekleri her bir ders için bölgesel yöneticilerden izin almaları gerekiyor.

Asya, Kripto Paraları Benimsedi

HKSII, şehrin finansal hizmet sektörünün kritik üyelerinden birisi ve daha önce Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlem Komisyonu (HKSFC) üyelerinden de birisi konumundaydı. Okulun böyle kritik bir üyeliğe sahip olması da aslında yeni gelen eğitimin önemini ortaya koyuyor.

Bunun yanı sıra Çin de kripto para sektörü konusunda düğmeye bastı ve genel olarak Asya odaklı bir kripto para hareketliliği yaşandığı söylenebilir.

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