  Her Şey Yükselişe İşaret Ediyor! Memecoin’de Yakımlarla Balina Hareketi Birleşti! Shiba Inu Fiyatı Yükselecek Mi?

Önde gelen balina izleme platformu Whale Alert, geçtiğimiz günlerde Shiba Inu Token’da gerçekleşen transfere dikkat çekildi. 5 Kasım tarihli işlemlerde, bilinmeyen bir cüzdan 4,43 trilyon SHIB token’ı bilinmeyen başka bir cüzdana aktarıldı ve bu durum dedikoduları beraberinde getirdi. Gerçekleşen bu transfer, SHIB topluluğu tarafından token ile ilgili olumlu havayı artırmak konusunda yapılan son gelişmelerle uyum bir biçimde gerçekleşti.

Shiba Inu Son Durum

Whale Alert tarafından paylaşılan verilere göre, 0x8d14cc60…6e5c7e24dc isimli sahibi bilinmeyen bir cüzdan, 35,82 milyon dolar değerinde 4,43 trilyon adet SHIB token’ını 0x3ba943c7…225e6dabee adlı başka bir bilinmeyen cüzdana aktardı.

İlginç bir biçimde, geçtiğimiz günlerde haberlerimizde bildirdiğimiz üzere aynı kripto para cüzdanı merkezi bir kripto para borsası olan Bitvavo’dan trilyonlarca değerinde SHIB token’ı geri çekmişti. Son zamanlarda SHIB token’larıın çevreleyen bir dizi kripto para işlemi, kripto para yatırımcıları ve meraklıları üzerinde oldukça merak uyandırdı. Bu meraka sebep olarak benzeri cüzdandan cüzdana transferleri gösterilebilir. Genel olarak geniş kripto pazarında bu tarz hareketler yükseliş hissine işaret etmektedir.

Shiba Inu’nun Geleceği

Yazım saati itibariyle, Shiba Inu fiyatı küçük çaplı bir düşüşe ev sahipliği yaptı ve son 24 saatlik süreçte %0,58 oranında düşüş yaşadı. Bunun yanı sıra, SHIB fiyatı haftalık oranda %1,56’ya varan yükseliş gerçekleştirdi ve yazım saati itibariyle 0,000008106 dolardan işlem görüyor.

Balinaların gerçekleştirdiği işlemler ve Shiba Inu topluluğu tarafından token’ların yakımının gerçekleştirilmesinin ardından, SHIB token fiyatı bir süre boyunca dalgalanmalar yaşadı. Bunun yanında Shina Inu kripto topluluğu tarafından açıklanan verilere göre, 6 Kasım tarihinde şimdiye kadar 1.195.326 token yakıldı.

Balina cüzdanlarının sahip oldukları token’ları merkezi borsalar yerine diğer cüzdanlara aktarmasıyla birlikte token’ların toplu olarak yakımının gerçekleştirilmesi, SHIB tokenomiğinde yükseliş için topluluk tarafından sürekli olarak desteğin gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Yatırımcılar ve trader’lar, topluluk tarafından gerçekleştirilen ilerleme hareketlerinin token’ın geleceği açısından olumlu bir görünümü ortaya çıkarmasından ötürü, token’ın yapısını da kapsamlı bir şekilde incelemeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.