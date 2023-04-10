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  •   Hedge Fon Cambazı Kripto Para Yatırımcısını Uyardı! DOGE, XRP, Shiba ve Diğerleri!

Hedge Fon Cambazı Kripto Para Yatırımcısını Uyardı! DOGE, XRP, Shiba ve Diğerleri!

Kripto para yatırımcıları gerçek hedge fon ustalarına kulak vermeli. Uyarılar boşuna olmayabilir.
17:40
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Elinizdeki parayı hangi yatırım aracına koyarsanız ne kadar kazanç elde edeceğiniz aşağı yukarı bellidir. Risk ve ödül birbiriyle yarışır ve kimi zaman yüksek riskle ciddi kazançlar elde ederken kimi zaman tam tersi olur. Bu yüzden kripto paraları da içine alan risk piyasaları için ne kadar kazanç elde edeceğiniz veya zarar edip etmeyeceğiniz hususu belirsizdir. İşte hedge fonlar tüm bu belirsizlikleri azaltarak para kazanmak için mücadele eder. Garanti kazanç getiren araçlardan daha fazla getiri vadeder ve bunu ipte başarıyla dans etmelerine borçlulardır.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

North Rock Digital’in kurucusu Hal Press, piyasanın geleceği konusunda temkinli bir duruş sergiliyor ve kripto yatırımcılarına da aynısını yapmalarını tavsiye ediyor. Press keskin bir düşüş beklemezken, kripto piyasasının birden fazla zorlukla karşılaşabileceğine inanıyor.

Düşük Likidite ve Boğalar

Hal Press, likiditenin düşük olduğu bir dönemde çok sayıda short pozisyon biriktiğini belirtti. Bu durum onu ufukta bir short squeeze olabileceğine inandırdı. Bu, bir kripto para biriminin fiyatı aniden yükseldiğinde, buna karşı pozisyon alan (short/long burada short squeeze) traderların pozisyonlarını kapatmak ve kayıplarını en aza indirmek için kripto para birimini hızla satın almaya zorladığında meydana gelir. Bu ani alım hareketi fiyatın daha da yükselmesine neden olarak açığa satış yapanları “sıkıştıran” bir döngü yaratabilir.

Açığa satışlar, piyasa duyarlılığı, haberler ya da piyasanın yön değiştirmesini tetikleyen diğer faktörler tarafından yönlendirilebilen hızlı fiyat artışlarına yol açabilir. CoinGlass’tan alınan veriler, en iyi kripto para borsalarındaki short pozisyonlar %50,69 ile (Bitcoin’de) daha yüksek.

Yatırımcılara Uyarılar

Press, Ethereum‘un fonun en büyük pozisyonu olduğunu ve ihtiyatlı duruşunun öncelikle 12 Nisan’da yapılması planlanan Şangay veya Shapella yükseltmesinden kaynaklanmadığını belirtti. Hard fork, mevcut arzın %14’ünü oluşturan 16 milyondan fazla ETH’yi dolaşıma sokacak. Ufak bir not bu arz yaklaşık 9-12 ay arasında dolaşıma girecek.

Press, çok sayıda ülkenin kripto konusunda daha sıkı düzenlemeler benimseyerek teknolojinin ana akım olarak benimsenmesini zorlaştırdığı daha geniş küresel manzaradan endişe duyuyor. İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği liderleri, müşterilerin korunması ve kripto işletmeleri için daha fazla şeffaflık için daha katı düzenlemeleri desteklemektedir. Bu G7 ülkeleri kripto için küresel düzenleyici standartlar oluşturmayı planlıyor.

North Rock Digital kurucusu ayrıca potansiyel düzenleyici eylemlerin yatırımcıları pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeye zorlayabileceği konusunda uyardı. Fiyatın anlatıyı yönlendirdiğini vurguladı. Bu nedenle, piyasayı destekleyecek güçlü bir alıcı olmadan önemli bir düzenleyici eylem gerçekleşir gerçekleşmez, anlatının değişmesi muhtemeldir. Evet en önemli detay bu olmalı. Yeni alıcılar borsalara akmadığı sürece gerçek bir boğa piyasası hayal olarak kalacak. Ancak şimdilik hedge fon kurucusu DOGE, SHIB, XRP dahil altcoinlerin tümü için riskli bir ortam görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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