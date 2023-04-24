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Hazır Olun! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralarda Sıradaki Seviyeler!

Kripto para yatırımcıların çoğu bir konuda ittifak halinde görünüyor. Kısa ve orta vadeli beklentiler neler?
20:08
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılının başından bu yana sürekli yükseliş ve ara düşüşler gördük ancak istikrarlı hareket kuzeye doğruydu. Bugünlerde de son yaşanan 30.000 dolarlık direnç kırılımının ardından Bitcoin fiyatının düştüğünü görüyoruz. Kısa vadeli yatırımcılar panik halinde ancak yine de son yaşanan düşüşe rağmen kral kripto para birimi 2022 Kasım ayındaki dibinden oldukça uzakta. Peki Bitcoin (BTC) ve kripto paralar için sırada ne var?

Bitcoin (BTC) Yorum

ABD hisse senedi piyasalarının açılışıyla bir miktar toparlanan fiyat yönünü yeniden aşağıya çevirdi. Bugünlerde düşüş bekleyenler çoğunlukta ve popüler kripto trader Johnny, “Sabırla süpürme işlemini bekliyoruz” diyerek son durumu özetledi. Diğerleri gibi Johnny de potansiyel bir dönüş için 26.500 dolar seviyesinin test edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Phoenix ve onun gibi düşünen analistlerse fiyatın 25.000 dolara kadar daha sert bir düşüş yapacağını söyledi. Stockmoney Lizards da günlerdir savunulan 27.000 dolar bölgesinin kırılması halinde 25.000 dolar desteğinin test edileceğini söylüyor.

Phoenix Bitcoin Grafiği

Eğer düşüş bekleyen kalabalıklar haklı çıkarsa altcoinlerin daha alt destek bölgelerine doğru çekilmesi muhtemeldir. Yine de birçok analist kısa vadeli düşüş görünümünün yanı sıra BTC/USD’nin bir konsolidasyon döneminin ardından yükselişe geçtiği Şubat ayındaki fiyat hareketinin tekrar edebileceğini düşünüyor.

Kripto Paralar Yorum

Glassnode tarafından yayınlanan son rapor kısa ve uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının kar/zarar verilerini inceliyordu. 2021 ve 2022’deki haber kaynaklı satışların aksine, ortalama bir yatırımcının geçen haftaki BTC fiyat kayıpları ışığında bile şu anda riskini azaltmaya daha az eğilimli olduğunu savunan raporda şunlar yazıyordu;

“Son haftalarda, 10 binden fazla BTC’ye sahip en büyük kuruluşlar hariç tüm kohortlarda kararsızlık olduğunu gösteren bir davranış karışımı görebiliyoruz. Bu durum, toplam konsolidasyon, 30 bin doların üzerindeki kısa kırılma ve ardından bu hafta 27 bin dolara kadar gerileyen satışlarla uyumludur. Elde edilen kârların toplam değeri, varlığın büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük kalsa da 2019’daki 14 bin dolarlık ralliye eşdeğer bir rakam görüyoruz”.

Şu anda çeşitli cüzdan kohortlarındaki birikim ve dağıtım davranışı karışık olduğundan, piyasa yılın ilk çeyreğinde olduğundan daha az belirleyici görünüyor. Fakat Binance ve diğerleri hakkında dolaşıma giren FUD’lar yatırımcıları geçtiğimiz yılın sonuna nispeten daha az etkiledi. Bu durum orta vadede Bitcoin yükselişinin Nisan ortasında dillendirilen 40.000 dolarlı hedeflere ulaşması ihtimalini güçlendiriyor. Altcoinlerin çoğu bu senaryoda 2022 başındaki seviyelerine ulaşabilir. Birçok altcoin halen 2022 Haziran seviyelerinin altında bulunuyor.

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