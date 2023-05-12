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Hafta Sonu Kaç Dolar Olacaklar? Ripple (XRP), ADA Coin ve Dogecoin Yorum!

Özet

  • XRP fiyatının 0,43 dolar üstünde tutunması gerekiyor.
  • Dogecoin (DOGE) yatırımcıları satış yapıyor.
  • ADA Coin 0,3 dolar desteğine düşme riskiyle karşı karşıya.
23:59
12 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı kısa süre önce 26.000 doların altına düştükten sonra hızla 26.500 dolara sıçradı. Ancak bu seviyeyi koruyamıyor. Binance borsasının Kanada konusunda geri adım atmasıyla düşen fiyat hafta sonunda daha da hareketli olacak. Peki altcoinlerde son durum ne? Fiyat beklentileri neler?

Ripple (XRP) Yorum

Boğalar, XRP‘yi 0,43 doların üzerinde tutmak için mücadelesini sürdürüyor. BTC fiyatındaki ani düşüş bu bölgenin kaybedilmesine neden oldu. Düşen 20 günlük EMA (0,45 dolar) ve aşırı satış bölgesindeki RSI ayıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Bitcoin günlük RSI verisi aşırı satış dibinde olduğu için BTC kaynaklı altcoin satışlarının yavaşlayabileceğini söyleyebiliriz.

XRP Coin fiyatı önümüzdeki 2 gün boyunca BTC hareketlerine bağlı performans gösterecek. Eğer boğalar 0,43 doları tutmazsa fiyat 0,4 dolara kadar düşebilir. Bunu yaparlarsa 0,36 dolar dip destek seviyesi olacak.

Cardano (ADA) Coin Yorum

Cardano’nun 11 Mayıs mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların yükseliş trendi çizgisine doğru düşüşleri satın almaya çalıştığını gösteriyor. Düşen 20 günlük EMA (0,38 dolar) ve RSI diğer altcoinlerle benzer şekilde satıcıların kontrolü ele aldığına işaret ediyor. Daha fazla yükseliş için 20 EMA bölgesinde gelecek muhtemel satışların püskürtülmesi gerekiyor.

Düşüşün devam ettiği senaryoda 0,33 ve 0,3 dolara doğru satışlar derinleşebilir. Aksine, boğalar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarırsa, Cardano fiyatı ters H&S formasyonunun boyun çizgisine yükselebilir.

Dogecoin Yorum

Boğalar son birkaç gündür 0,07 dolar seviyesini korumayı başardılar ancak Dogecoin’de bir rahatlama rallisi başlatamadılar Bu kısa vadeli yatırımcıların halen ürkek davrandığını gösteriyor. Elon Musk ara sıra DOGE için desteğini ifade eden paylaşımlar yapıyordu. Şimdi yeni CEO olarak atanan Linda Yaccarino bu konuda yakından takip edilen bir isim olacak. Twitter’ın Dogecoin ile entegrasyon çalışmaları şimdilik rafa kaldırılmış olsa da uzun vadeli yatırımcılar umudunu koruyor.

Fiyata dönersek ayılar Dogecoin’i 0,07 doların altına çekerek pozisyonlarını daha da güçlendirmeye çalışacak. Eğer bunu başarabilirlerse, DOGE/USDT çifti 0,06 dolara kadar düşebilir. Bu seviye destek olarak önemli bir nokta. DOGE fiyatı düşüş trendi çizgisinden aşağı döner ve 0,06 doların altına düşerse, satış ivme kazanabilir. Parite daha sonra 0,05 dolarlık dip desteğe inebilir.

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