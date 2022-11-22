Kripto paralar bugün son yaşanan düşüşün ardından ufak da olsa toparlanıyor. Bu altcoindeki kazanımlar daha fazlaydı ama devamı gelmeyebilir.

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Bugün 2 kripto para etkileyici bir yükseliş gördü ancak bunlardan biriyle ilgili ciddi bir sorun olabilir. Fiyat hızla yükseldi ancak milyonluk token satış riski yatırımcıları tedirgin ediyor. Aylardır büyük ortaklıklar açıklayan tokenin fiyat 1,25 doların üzerine çıkmıştı. Ancak FTX çöküşü olumlu havayı dağıttı. Bugün çift haneli toparlansa da bu uzun sürmeyebilir.

MATIC Analizi

MATIC, FTX düşüşünden önce yüksek kazançlar kaydeden birkaç kripto para biriminden biriydi. Ancak kripto piyasasının kıyameti Polygon’u ralli öncesi seviyelere geri çekti. Polygon (MATIC) fiyatı, FTX düşüşünden ve daha büyük kripto piyasası çöküşünden önceki günlerde %40’ın üzerinde artış gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada, piyasa değerine göre 10. sıradaki kripto olan MATIC, haftalık bazda %11,40 düşüşle 0,78 dolardan işlem görüyordu.

Fiyat dalgalanmaları genellikle ağdaki transferlere ve token ya da coinlerin yeniden dağıtılmasına yol açar. Bu nedenle, Polygon fiyatı darbe aldığında, uzun vadeli sahipler ve yatırımcılar eski coinleri taşımaya başladı. Santiment’in Age Consumed göstergesi, son üç ayın toplamından daha eski MATIC‘in geçen ay taşındığını gösterdi. Bu durum yatırımcıların kar satışlarına yöneldiğini gösterebilir.

MATIC Fiyat Yorum

Taşınan eski coinlerin yanı sıra, Whale Alerts’ten alınan veriler, bilinmeyen bir cüzdandan Binance borsasına 7,22 milyon dolar değerinde 9.000.000 MATIC taşındığını ortaya çıkardı. Borsalara gönderilen coinler genellikle ya tasfiyeye ya da fiyatın düşmesi halinde kayıpları azaltmak için satış amacıyla hareket ettiriliyor. Polygon için uzun vadeli MVRV (piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı) negatif bölgede seyrederek uzun vadeli katılımcıların zararda olduğunu gösterdi. İki yıllık, 365 günlük, 180 günlük ve 90 günlük MVRV’ler negatif bölgede bulunuyor.

Kısa vadeli fiyat artışına rağmen, yakın vadede sağlam kazançlar beklemek gerçekçi olmayabilir. Bununla birlikte, Polygon boğaları fiyatları 13640 adresin 398 milyondan fazla MATIC tuttuğu 0,8280 dolar seviyesinin üzerinde tutabilirse bir miktar daha iyileşme görülebilir. Şimdilik 0,698 desteğine kadar MATIC için güçlü bir düşüş kesici bariyer bulunmuyor. CZ yazı hazırlandığı sırada FTX, Crpytocom, Gemini ve Genesis’in ardından Grayscale hakkında bazı imalı paylaşımlar yapmaya başladı. Yatırımcılar daha fazla dikkatli olmalı.