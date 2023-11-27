Güncel Altcoin Analizi: Ripple İçin Dikkat Çeken Formasyon Yapıları Neler?

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,6178 dolar seviyesinden işlem gören Ripple için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ripple Günlük Grafik Analizi

Ripple günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. 14 Kasım’da gerçekleşen yükselişte direnç çizgine temas eden XRP, bu seviyede ciddi bir engel ile karşılaştı ve ciddi bir düzeltme ile karşı karşıya kaldı. Yaşanılan süreçte XRP son bar kapanışlarında dar bir alana sıkıştı ve yaşanabilecek destek ya da direnç kırılımı yön tayinine karar verecek.

Ripple için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,6039 / 0,5863 ve 0,5594 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) ile kesişen 0,5594 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi XRP cephesinde ciddi bir satış baskısı oluşmasına neden olacaktır.

Ripple için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,6290 / 0,6500 ve 0,6717 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 0,6290 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi XRP’nin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Ripple İki Saatlik Grafik Analizi

Ripple iki saatlik grafik analizinde düşen kanal formasyonu dikkat çekiyor. 14 Kasım’da yaşanan yükselişte önemli bir kırılım yaşanmasına rağmen bu bar oluşumunun sadece iğne olarak kalması formasyon yapısının önemini vurgular nitelikte. Son bar oluşumlarında tekrar direnç çizgisine temas eden XRP, kırılım denemesinin ardından başarısız olarak satış baskısı ile karşılaştı.

XRP için iki günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,6132 / 0,6021 ve 0,5919 dolar seviyeleridir. Özellikle son zamanlarda önemli bir destek çizgisi olarak çalışan 0,6132 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatının satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır.

XRP için iki günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6259 / 0,6370 ve 0,6529 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 0,6370 dolar seviyesinin geçilmesi XRP fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.