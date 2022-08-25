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Gözleri Zirvede ! İlk 10 İçerisinde 2 Adet Kripto Şirketi Bulunuyor!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan rapora göre 2 farklı kripto para şirketi 2022 yılının en büyük atılım yapan şirketi arasında kendisine yer buldu.
23:59
25 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Y Combinator’a göre, ABD kripto para borsası Coinbase ve Non Fungible Token (NFT) marketi OpenSea, 2022’nin en büyük 10 atılım şirketi arasında yer alıyor. Listede kripto ile ilgili şirketler olarak Coinbase dördüncü ve OpenSea beşinci sırada yer aldı ve ilk 5’i tamamladılar.

Şirketler, yalnızca birinci olan ödeme şirketi Stripe, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunan teslimat şirketleri InstaCart ve DoorDash tarafından geride bırakıldılar. Y Combinator’a göre, liste “YC’den önemli ölçüde ek yatırım veya daha fazla finansman alan yüksek büyüme gösteren şirketlerden” oluşuyor.

Coinbase Birleşmeye Hazırlanıyor

ABD merkezli kripto para borsası geçtiğimiz günlerde Ethereum’un yaklaşmakta olan birleşmesi ışığında üstleneceği birkaç gelişmeyi duyurdu. Coinbase, Ethereum ağında (ERC-20 token) Coinbase Wrapped Stake ETH (cbETH) için bir destek ekleyeceğini söyledi.

Bu durumda kilit özellik, Şanghay protokolü yükseltmesi tamamlanana kadar stake edilen ETH şu anda kilitli olduğundan cbETH’nin satılabilmesi, aktarılabilmesi ve harcanabilmesi olarak düşünülüyor. cbETH tokenleri, Coinbase dışındaki bir cüzdana taşınabilir ve oradan takas edilebilir olacaklar.

Daha önce Coinbase, sistemlerinin Merge tarafından getirilen tüm değişiklikleri doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla, yaklaşan Ethereum birleştirmesi sırasında tedbir olarak ETH ve diğer ERC-20 token işlemlerini duraklatacağını açıkladı.

Özellikle Coinbase, bu ayın başlarında dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile ortaklık kurdu. İşbirliği, BlackRock’un kurumsal müşterilerinin, uçtan uca yatırım yönetimi platformu Aladdin ile Coinbase Prime arasında köprü kurarak kripto para birimlerine doğrudan erişmelerini sağlayacak.

Opensea Sıkıntıda

Bu arada, dünyanın en büyük NFT pazarı oldukça çalkantılı günlerden geçiyor. Haziran ayında, eski çalışanlarından biri içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlandı.

Daha sonra şirket, OpenSea kurucu ortağı Devin Finzer’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, işgücünü %20 oranında azaltmak zorunda kaldığını duyurdu. Şirket, NFT pazarları arasında hala göreceli hakimiyetini korurken, ticaret hacmi ise bu yıl içerisinde önemli ölçüde azaldı.

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