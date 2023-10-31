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  •   Google Cloud Ekibinden Yeni İşbirliği: BigQuery, Solana Ağında Hizmet Sunacak

Google Cloud Ekibinden Yeni İşbirliği: BigQuery, Solana Ağında Hizmet Sunacak

Özet

  • Solana ile Google Cloud arasında dikkat çeken bir ortaklık duyuruldu.
  • Google Cloud, bu adım ile Solana tabanlı verilere erişimi kolaylaştıracak.
  • Kullanıcılar, Solana ağının arşiv verilerine de ulaşabilecek.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:55
31 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Google Cloud, Web3 alanında yaptığı işbirliklere bir yenisini daha ekledi. Buna göre Solana’yı BigQuery veri analitiği hizmetiyle entegre eden Google Cloud, bu adım ile Solana tabanlı verilere erişimi kolaylaştırdı. Bu hamle ile şirket 20. blockchain ağı desteğini genişletmiş oldu. İlk olarak Lizbon’da gerçekleşen Breakpoint 2022’de bahsi geçen açıklamaya göre Solana’nın BigQuery’ye dahil edilmesi blockchain ağ analitiklerine ilişkin gelişmiş bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Google Cloud ve Solana İşbirliği

Google Cloud, Web3 lideri Nalin Mittal, Solana ağ desteğinin ilk çeyrekte hayata geçmesinin beklendiğini açıkladı. Solana Vakfı İcra Direktörü Dan Albert ise verdiği bir demeçte konu ile alakalı şu yorumlarda bulundu:

“Google Cloud’daki ekip bunu canlı yayına geçmeden önce yapmaya kararlıydı ve bu nedenle veri setini tamamlamak ve zincirde neler olup bittiğine dair kapsamlı bir genel bakış yakaladığından emin olmak için daha fazla zamana ihtiyaç duydu.”

Bilindiği üzere BigQuery, Google Cloud’un yerleşik makine öğrenimi, yapay zeka ve iş zekasına sahip sunucusuz veri depolama platformu ve bu hizmet sayesinde kullanıcılar geniş veri kümelerini sorgulayabiliyorlar. Dan Albert, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“Solana ekosistemi hızla büyüyor ve her gün yeni inovasyonlar, veriler ve iç görüler üretiyor. Bu muazzam büyümeyle birlikte Solana topluluğunun ve Web3 endüstrisinin genelinin ağımızda üretilen iç görü ve verilere hızlı ve kolay erişim ihtiyacı da artıyor ve Vakfın Google Cloud’un Solana’yı daha erişilebilir, şeffaf ve açık hale getirmesine yardımcı olmasından gurur duyuyoruz.”

Solana Verilerine Erişim Sağlanabilecek

Solana Vakfı, geliştiricilerden işletmelere ve bireysel kullanıcılara kadar herkesin ağ aktivitelerini, NFT mint’i, cüzdan etkinlikleri ve daha fazlasıyla ilgili karmaşık soruları yanıtlamak için Solana ekosistemindeki verileri sorgulayabileceğini söyledi. BigQuery’nin yanı sıra Google’ın Bigtable dağıtık veri depolama hizmetinden de yararlanan ekosistem, Solana ağındaki arşiv verilerine de erişim sağlayabiliyor.

Multichain NFT platformu Floor, Solana ekosisteminde NFT satışları ve listelemeleri hakkındaki verileri BigQuery platformuna göndererek yeni kullanım alanları için Solana entegrasyonundan ilk yararlanan platformlardan biri oldu. Floor CEO’su Chris Maddern, konu ile ilgili şu yorumda bulundu:

“Biraz zincir dışı ancak zincir içi verilerle ilgili olan ve bugün pek erişilebilir olmayan pek çok ilginç veri var.”

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