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Google Bu Altcoinin Ekosistemi İçin Desteğini İlan Etti! Hedef Web3!

Teknoloji devi şirket geleceği görüyor ve geride kalmak istemiyor. Bu altcoinin ekosistemi için büyük destek açıklandı.
17:47
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en fazla ziyaret edilen internet sitesi, en fazla kullanılan tarayıcısı ve en popüler uygulamaların sahibi olan Google, açıkladı. Önümüzdeki 10 yıl içinde internetin Web2’den Web3’e dönüşümünü tamamlaması bekleniyor. Ve bugün internetle ilk defa tanışan yaşlılarımızın ağzının açık kaldığı gibi bizim de o günlerde yeni internete hayretimiz ciddi boyutlarda olacak. Teknolojinin ilerlemesi ve büyümesi birçok alandan daha hızlı oluyor. Google lider konumunu sürdürmek için agresif adımlar atıyor.

Google ve Kripto Para

Sadece geçtiğimiz ay Google arama motoru 85 milyarın üzerinde ziyaret edildi. Dünyanın en ücra köşelerinde bile insanlar Google’dan haberdar. Çünkü internet dediğimizde çoğu insanın aklına Google geliyor. Teknoloji şirketi bugün yaptığı açıklamada, Google’ın Ethereum geliştiricileri ve projeleri için bulut tabanlı bir node (düğüm) motoru hizmeti başlattığını duyurdu.

Resmi adı Blockchain Node Engine olan Google’ın teklifi “tamamen yönetilen bir hizmet”, yani müşterilerin düğümlerini korumak veya izlemek için kendi ekiplerini işe almaları gerekmeyecek. Bunun yerine Google, “düğümleri aktif olarak izlediğini ve herhangi bir şey yanlış giderse onları yeniden başlattığını” söylüyor. Blockchain Node Engine, ağları spamlayan ve yavaşlatan hizmet reddi (DDos) saldırılarını önlemek için tasarlanan Google’ın Cloud Armor gibi çeşitli güvenlik özelliklerini de içeriyor. Google, düğümlerinin, kullanıcıların istedikleri izin türlerini özelleştirmelerine olanak tanıyan bir VPC güvenlik duvarının arkasında da bulunacağını söylüyor. Müşteriler ayrıca düğümlerinin coğrafi olarak nereye konuşlandırılacağını da seçebiliyor.

Ethereum ağında proje geliştirecek yazılımcıların işi artık çok daha kolay olacak. Bu durum Ethereum ekosisteminin daha hızlı büyümesini ve ETH fiyatının aynı orantıda artmasını sağlayabilir.

Google Web3

Halihazırda küresel ölçekte faaliyet gösteren Google, bu gerçeğin açıkça farkında ve Web3 altyapı alanında önemli bir oyuncu olmak istiyor. Google’ın Web3 Stratejisi Başkanı Richard Widmann, daha önce Mainnet konferansında bu tür bulut tabanlı hizmetler sunarak geleneksel teknoloji endüstrisi ile Web3 arasında “dev bir köprü kurmaya” çalıştığını söylemişti. Bu Node Engine haberi, Google’ın kripto ve Web3 konusundaki tutumunu bilenler için şaşırtıcı değil. Bu yılın başlarında Google, dijital varlıklara ve bulut tabanlı Web3 hizmetlerine adanmış bir personel ekibi kurduğunu açıklamıştı.

Google’ın Node Engine lansmanı Web3 altyapısı için büyük bir gelişme olsa da bazıları için merkezileşme endişesi yaratabilir. Widmann bu olasılığın farkında ve Google’ın Web3’ü ele geçirmesini istemiyor.

Widmann, “Eğer her şey Google üzerinde çalışıyorsa, açıkçası bunun bir sorun olduğunu söyleyen ilk kişi ben olacağım” dedi.

Önümüzdeki 10 yılda yaşayarak tecrübe edeceğimiz büyük dönüşüm bazı fayda üreten birçok kripto para için ciddi büyüme alanları oluşturabilir.

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