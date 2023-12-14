Glassnode’dan Şok Rapor: “Bitcoin (BTC) Bu Nedenle Düştü!”

Kripto para analitik şirketi Glassnode’un yayınladığı yeni bir raporuna göre, Bitcoin‘in (BTC) 44.000 dolar fiyat seviyesinin üzerindeki yükseliş ivmesi geçen hafta önemli bir engelle karşılaştı ve bu durum, kripto para birimin özellikle kısa vadeli holder’ları (STH’ler) olmak üzere yatırımcı duyarlılığında olası bir değişime işaret edebilir.

Bitcoin’de Yükselişin Nedeni

Zincir üstü veri sağlayıcı BTC’nin STH arzı kar/zarar oranını değerlendirdi. BTC STH’lerin ne kadar kar veya zarar ettiğini gösteren bu ölçüm, yatırımcıların ne zaman çok fazla satış yaptığını veya çok fazla satın aldığını tespit etmeye yardımcı oluyor. Tarihi verilere göre, kar/zarar oranının 20’nin üzerinde olması aşırı ısınma koşullarını, 0,05’in altında olması aşırı satış koşullarını ve 1,0 civarı ise başa başnoktasını belirtir. Ekim ayında piyasadaki toparlanma başladığında STH Arzı Kar/Zarar Oranı 20’nin üzerine çıkmıştı. Aşırı ısınan piyasa koşulları BTC’nin fiyatını 44.000 doların üzerine çıkarırken bu durum, kripto parayı altı aydan daha kısa bir süre elinde tutan yatırımcıların kar elde etme faaliyeti dalgasına yol açtığı vurgulandı. Glassnode konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Bu haftanın 44,2 bin dolara yükselişi, STH’nin yüksek derecede kar alma faaliyetini tetikledi, bu da bu grubun talep likiditesinden yararlanarak kazançlarına göre hareket ettiğini gösteriyor.

“STH’ler Kar Elde Etti”

Önemli piyasa gerilemeleri sırasında yatırımcılar arasında artan heyecan ve reaktif satış davranışları görülebilir. Glassnode, BTC’nin STH-Arz Kar/Zarar Oranı, NTV-Premium göstergeleri ve Gerçekleşen Kar/Zarar Oranından elde edilen birleşik bilgilere dayanarak raporda son olarak şu ifadelere yer verdi:

Gördüğümüz gibi 44,2 bin dolara ulaşan son ralliye, STH’lerin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kar elde etmesi eşlik etti… Potansiyel bir talep doygunluğunun işin içinde olabileceğini düşündüren faktörlerin bir birleşimini görebiliriz.

Öte yandan 12 saatlik grafikte gözlemlenen işlem faaliyeti, temel momentum göstergelerinin yazı kaleme alındığında ilgili merkez çizgilerinin altına kaydığını gösterdi. Bu durum kripto para satışlarının ivme kazandığı sırada BTC birikiminin azaldığını gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.