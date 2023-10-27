  Glassnode Analistlerinden Bitcoin Yorumu: BTC 2023’e Başladığı Gibi Devam Edecek

On-chain veri analiz platformu Glassnode, yeni analizlerini kamuoyuna sundu. Şirket analistlerine göre Ekim ayında %30’a yakın değer kazanan Bitcoin, 2023’ü başladığı gibi bitirecek. Glassnode tarafından yayınlanan haftalık bülten The Week On-Chain’in 24 Ekim’de yayımlanan son baskısında analistler, geçtiğimiz haftanın BTC fiyatlarında yükseliş trendinin temelini oluşturduğunu savundu. Bültende çıkan önemli verileri birlikte inceliyoruz.

Ekim Ayında Bitcoin

Bu hafta 35.200 dolara kadar ulaşan Bitcoin daha önce aylarca destek görevi gören çeşitli önemli trend çizgilerini geride bıraktı. Bu çizgiler arasında klasik ayı piyasası destek seviyesi olan 28.400 dolardaki 200 haftalık basit hareketli ortalama da olmak üzere çeşitli hareket ortalamaları yer alıyor. Glassnode analistleri konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Uzun vadeli basit hareketli fiyat ortalamaları kümesi 28.000 dolar civarında yer alıyor ve Eylül ve Ekim ayları boyunca piyasaya direnç sağladı. Piyasanın yükseldiği bir ayın ardından boğalar bu hafta 111 günlük, 200 günlük ve 200 haftalık ortalamaları ikna edici bir şekilde aşmak için yeterli gücü buldu.”

Yatırımcı Karlılıkları Arttı

Bu hareketli dönemde Bitcoin’in yükselişi ile birlikte çeşitli yatırımcı gruplarının karlılığı önemli ölçüde arttı. Piyasa yapıcılarının ve piyasaya yükseliş ile birlikte katılan yatırımcıların maliyet tabanı ise 28.000 dolar civarında. The Week On-Chain’de bu konu şöyle özetleniyor;

“Kısa Vadeli Yatırımcıların (STH) maliyet tabanı da şu anda 28.000 dolarla dikiz aynasında yer alıyor ve bu da ortalama yeni yatırımcıyı ortalama %20 kara geçiriyor.”

Glassnode analistleri, STH varlıklarının karlılığını takip eden kısa vadeli tutcu piyasa değeri/gerçekleşen değer (STH-MRVR) oranının bir grafiğini yüklesi. Araştırmacılara göre ise Ekim ayında yaşanan yükselişten önce bile bir kapitülatör davranış görülmedi.