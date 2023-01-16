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Geliyor! Terra Classic’te (LUNC) Hayaller Gerçek Oluyor! Tarih Verildi! İşte Ocak Tahmini!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.
16:10
16 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

DEX Geliyor: Toplamda 3 Milyon Dolar Toplandı!

Terra Classic bağımsız geliştirme grubu TerraCVita, uzun süredir beklenen merkeziyetsiz borsayı (DEX) da içerecek olan, merkeziyetsiz finans projesi Terraport için 2 milyon dolar daha topladığını duyurdu. Geçtiğimiz Çarşamba günü TerraCVita yalnızca TerraCVita delegeleri için ayrılmış DEX token’ı “TERRA”nın indirimli özel satışını duyurmuşdu. Bugün yapılan duyuru, satışın sona erdiğini gösteriyor. Smart Stake Analytics verilerine göre, TerraCVita’da 1.728 delege varken, LUNC Comunity Italia’da 672 delege bulunuyor. TerraCVita bugün önümüzdeki 5 hafta içinde iki halka açık satış olacağını açıkladı. Grup, proje için özel bir Twitter hesabı açtı ve yakında projenin White Paper’ını yayınlama sözü verdi. Terra Classic topluluğu haberi olumlu karşıladı. Kıdemli TerraCVita üyesi Rex Harrison elde edilen finansmanı mevcut piyasa koşullarında önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Rexzy’ye göre bu, topluluğun destekleyici projelere açık olduğunun ve geliştirme grubuna güvendiğinin bir kanıtı. 2 milyon dolar,  özel satışlar yoluyla daha önce toplanan 1 milyon dolarlık fona ek olarak geliyor. Ekip,  2023’ün 1. çeyreğinde DEX projesini hayata geçirmeyi planlıyor.  Önümüzdeki 5 hafta içinde iki halka açık satışın daha planlanması, projenin Şubat ayı sonunda veya Mart başında faaliyete geçebileceğini ortaya koyuyor.  Rexzy, DEX’i bir  fırını olarak nitelendirmişti. DEX sayesinde yakımların ivme kazanması bekleniyor.

Ocak Ayı LUNC Tahmini!

2023’e girerken, yatırımcılar kripto para piyasasının toparlanacağını umut ediyor. Bu süreçte, Bitcoin (BTC) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, DOGE, SHIB ve Terra Classic (LUNC) gibi altcoin’ler de gündemden düşmüyor. Skandal çöküşün ardından, LUNC topluluğu, yeniden önceki zirvelere ulaşmak için önemli bir yol haritası yayımladı. Topluluk, çeşitli borsalar ve platformların desteğiyle birlikte farklı stratejiler uyguladı. Ekosisteme işlevsellik kazandıracak teklifler onaylanırken, yakımlar da artmaya devam ediyor. LUNC, bu süreçte en çok takip edilen kripto para birimlerinden biri olmayı başardı.

Önde gelen platformlardan PricePredictions’daki makine öğrenimi tabanlı algoritmalar, LUNC’un Ocak ayında muhtemelen küçük bir ralli yaşayacağını öngörüyor. Platform, LUNC’un 31 Ocak’ta 0,000155 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Bu, LUNC‘un mevcut fiyatından  % 10 düşeceği anlamına geliyor.

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