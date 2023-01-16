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Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’tan kritik bir duyuru geldi.

Binance’tan Kurumsal Yatırımcılar İçin Önemli Karar!

Bloomberg’in Pazartesi günü bildirdiğine göre Binance, kurumsal yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlar için kullandıkları teminatlandırılmış kripto paralarını platform dışında tutmalarına izin verecek. Rapora göre borsa, yatırımcıların varlıklarını soğuk cüzdanlarda tutacak olan Binance Custody ile teminat göndermesine izin verecek. Bu özellik, kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan kripto yatırımcıları için büyük bir nimet olacak, çünkü çoğu trader işlemler için teminatlarını borsada tutmak zorunda, ancak kullanıcılar soğuk cüzdanları kullanarak, yüksek volatilite sırasında borsada büyük çıkışlar olmadan kripto ticareti yapmaya devam edebilirler.