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Kripto para piyasası, hafta içinden bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren Bitcoin Cash (BCH), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ortalama %80’lik bir değer artışı kaydederek son 1 yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştı ve 195 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Hafta içinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 30.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası da bu süreçte yeniden yükselişe geçti. Ethereum (ETH) ise gün içerisinde kaydettiği son yükselişlerin ardından 1900 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşırken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin Cash (BCH), Son 1 Yılın En Yüksek Fiyat Seviyesinde

Bitcoin’in hard fork’u olan ve 2017 yılında piyasanın popüler kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin Cash (BCH), uzun bir süre sonra yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bitcoin Cash (BCH), kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle CMC verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %80’lik bir değer artışı kaydetti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %35’in üzerinde bir yükseliş kaydeden Bitcoin Cash (BCH), son 1 yılın en yüksek fiyat seviyelerine ulaştı ve 195 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin Cash (BCH), kaydettiği bu son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, hem son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde hem de son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.