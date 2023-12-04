Kripto Para

Fırtına Dinmiyor! Bitcoin ve Ethereum’da Balinaların Hedefi Artık Burası

Özet

  • Kripto paralarda Aralık ayı hızlı başladı.
  • Ayın ilk günleri yükseliş devam ediyor.
  • Balinalar daha fazla kazanç bekliyor.  
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve kripto paralarda Aralık ayında yükseliş fırtınası devam ediyor. Kripto paralarda hızlı dalgalanmalar olunca yatırımcılar arasında da bir iştah daha belirgin hale geliyor. Bu durum balinaların artık yeni seviyeler beklemesine neden oldu. Beklentilerin bir yansıması da daha fazla kazanca işaret etti. Hedef fiyat seviyeleri de belirlenmiş oldu.

İçerikler
Bitcoin ve Altcoin’lerde Aralık Ayı Beklentilerin Ötesinde Geçtiİşlemler Yıl Sonu Stratejilerine İşaret EdiyorPiyasa Duyguları ve Tahminler

Bitcoin ve Altcoin’lerde Aralık Ayı Beklentilerin Ötesinde Geçti

Aralık ayı, şaşırtıcı bir şekilde kripto para piyasasında olağanüstü bir dalgalanmaya sahne oldu. Bitcoin 41 bin dolar bariyerini aşarken, Ethereum 2 bin 200 doları geçerek dikkate değer bir yükseliş sergiledi. Bu yükselişler gerçekleşirken balinalar da piyasada hassasiyetle gezinmeye devam ediyor.

Etkili balina yatırımcıları, pozisyonlarını güçlendirmek için geçen hafta stratejik olarak piyasaya yeniden girerek keskin piyasa öngörülerini bir kez daha gösterdi. Mevcut yükseliş trendiyle birlikte, Bitcoin için 50 bin dolar ve Ethereum için 2 bin 400 dolar gibi iddialı hedefler artık bu piyasa devleri için ulaşılabilir görünüyor.

İşlemler Yıl Sonu Stratejilerine İşaret Ediyor

Bugün kayda değer işlemler arasında Ethereum’un 2 bin 500 dolara doğru tırmanışa geçmesi ve potansiyel yıl sonu stratejilerine işaret etmesi yer alıyor. Eş zamanlı olarak Bitcoin, yatırımcıların ATM opsiyonlarını satın almasıyla artan bir faaliyete tanıklık ediyor ve bu da fiyatların daha da artması için kolektif bir iyimserliğe işaret ediyor.

Kripto para piyasası Aralık ayında yükselişe geçerken, yatırımcılar büyük oyuncuların, özellikle de stratejik piyasa girişleri konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip balinaların hareketlerini yakından izliyor. Bitcoin’in 41 bin dolar sınırını aşması ve Ethereum’un 2 bin 200 doları geçmesi piyasadaki coşkuyu artırdı ve sürekli büyüme potansiyeli konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Piyasa Duyguları ve Tahminler

Aralık ayındaki artış sadece beklentilere meydan okumakla kalmadı, aynı zamanda piyasa duyarlılığını da arttırdı. Analistler ve yatırımcılar, Bitcoin’in 50 bin dolara ulaşması ve Ethereum’un 2 bin 400 dolara dokunması olasılığı etrafında oluşan beklentiyle gelişen eğilimleri yakından izliyor. Piyasadaki önemli oyuncuların, özellikle de balinaların eylemleri, kripto ortamındaki genel güven için bir barometre görevi görüyor.

Aralık ayı için iyimser tablonun devam etmesi kripto paralarda fırtınanın dinmeyeceği anlamına geliyor. Özellikle Bitcoin’in son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşması boğa hislerinin güçlenmesine de neden oldu. İlerleyen günler kripto para piyasasındaki coşkuyu daha yüksek seviyelere taşıma potansiyeline sahip.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Küresel Kripto Girişim Fonundan 3 Altcoin İçin Hamle Geldi! Milyonluk Detay

Bitcoin’de Zirve Üstüne Zirve! Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Bayram Ettirdi! XRP, SOL, ADA ve Memecoin’lerde Son Durum!

Sıcak Gelişme! Bitcoin Ve Ethereum 2023 Rekorunu Tazeledi

Cardano, Solana… Google’ın Yapay Zekasına Göre Bu 4 Altcoin Yatırımcısını Zengin Edebilir!

Neydi, Ne Oldu! Kripto Para Yatırımcılarının Yüzde 77’si Pişman!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Takip Et:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Dogecoin (DOGE) Hype’ı Azaldıkça, Piyasada Bir Kripto Para Birimi Dikkat Mi Çekiyor? 
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin (DOGE) Hype’ı Azaldıkça, Piyasada Bir Kripto Para Birimi Dikkat Mi Çekiyor? 
Sponsorlu Makale
Bitcoin Fiyatını Uçurabilecek Fikre Dev Destek! Cathie Wood ve John Deaton’ın Takibine Girdi!
BITCOIN (BTC)
Fiyatı Artmaya Devam Ediyor! Uzmana Göre 2x Yapan Dev Altcoin’de Hedef 3.5x ve Üzeri!
Ethereum (ETH)
Bitcoin Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Binance’e Taşıyor! Satış Gelebilir
ALTCOIN
Lost your password?