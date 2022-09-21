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FED’in Faiz Kararı Sonrası Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Yol Haritası!

FED'in açıkladığı verilerin ardından kripto para piyasalarında yaşanan volatilitenin ardından Bitcoin ve Ethereum'da son durum ne?
23:32
21 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yakın vadede birkaç ters rüzgarla karşı karşıya kalsa da, MicroStrategy kripto para birimini daha fazla satın almaktan vazgeçmedi. En son 301 Bitcoin alımından sonra şirketin bakiyesi 130.000 Bitcoin’e yükseldi. Bu durum MicroStrategy ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’un Bitcoin’in uzun vadeli beklentileri konusunda yükseliş beklentisinin işareti olabilir. Ayrıca Bitcoin ve altcoinler, Fed’in açıklamasının ardından istikrar kazanmaya çalışıyor. İyileşmeye başlayabilirler mi?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 19 Eylül tarihinde 18.626 dolar seviyesindeki anlık desteğin altına düştü, ancak mum çubuğundaki uzun fitil, daha düşük seviyelerde güçlü alımları gösterebilir. Boğalar 21 Eylül tarihinde tekrar seviyeyi korudu ve bu kripto para birimi için olumlu bir işaret sayılabilir.

Alıcıların, satıcılar üzerindeki kontrolünü ele geçirmesi için önemli olan hususlardan birisi ise 20 haftalık üstel hareketli ortalamanın (EMA) 20.100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını gösterilebilir. BTC/USDT paritesi daha sonra 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 21.363 dolara kadar yükselebilir. Ancak belirtilen seviye yine sert bir direnç bölgesi olarak hareket edebilir, ancak boğalar bu engeli aşarsa parite 25.211 dolar seviyelerine gelebilir.

Varsayımın aksine Bitcoin’in fiyatı 20 günlük EMA’dan düşerse, ayılar pariteyi tekrar güçlü destek bölgesinin altına yani 18.626 dolar ile 17.622 dolar arasına düşürmeye çalışabilir. Ayılar girişiminde başarılı olurlarsa, parite panik satışına tanık olabilir ve 14.000 dolara kadar düşebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum son birkaç gündür azalan bir kanal düzeninde düşüyor. Fiyat, 19 Eylül’de kanalın destek çizgisinden küçük çaplı bir yükseliş yaşadı. Bu durum düşüşlerde alım olduğunun bir işareti olabilir.

Boğalar, 1.400 doların üzerinde güç kazanabilecek bir yardım rallisi başlatmaya çalışabilir. Belirtilen seviyeye ulaşılırsa, ETH/USDT paritesi 20 günlük EMA olan 1,513 dolara yükselebilir. Ayrıca 1.513 dolar seviyesi, yakın vadede boğalar adına gerçek bir test olabilir. Çünkü bunun üzerinde bir kırılma, kanalın direnç çizgisine olası bir ralli için yolu temizleyebilir.

Bunların yanı sıra fiyat 20 günlük EMA’dan düşerse, hissiyatın olumsuz kaldığını ve yatırımcıların rallilerde satış yaptığının bir göstergesi olabilir. Bu durum fiyatı kanalın destek hattına düşürebilir. Ayrıca destek dayanamazsa, parite 1.000 dolara kadar gerileyebilir.

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