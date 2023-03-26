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Fed Yeni Kurtarma Planının Eşiğinde! Bitcoin’in En Önemli Sınavı!

Bitcoin (BTC) doğduğundan yıllar sonra ilk ciddi sınavını enflasyon değil bu kriz karşısında verecek.
12:00
26 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2008 krizi başladığında Bitcoin henüz nefes almaya başlamamıştı. Fakat bugünlerde çocuklu dönemini geride bırakıyor. Henüz çok genç olmasına rağmen hızla gelişti ve devasa bir ekonomiye dönüştü. 14-15’li yaşlarında olmasına rağmen ilk devasa küresel bankacılık kriziyle karşı karşıya. Geleneksel bankacılık sisteminin sık aralıklarla kriz geçiren erken yaşlanmış bedeni herkesi bu döngüye alıştırdı.

Bitcoin (BTC) Sınav Verecek

Satoshi Nakamoto ilk blokta Şansölyenin bankalar için ikinci kurtarma planından bahseden manşete yer vermişti. Aradan geçen yıllara rağmen manşetler neredeyse aynı. 2008 krizinden sonra yaşananlardan ders çıkardıklarını ve bunun bir daha yaşanmayacağını iddia eden otoriteler yine sınıfta kaldı. Dünyanın en büyük bankaları kasırganın ortasındaki bir ağacın yaprakları gibi sallanıyor. Çok daha zayıf olanlar ağaçtan ayrılıyor. Henüz 14 yaşında gencecik Bitcoin ise ilk büyük kriziyle karşı karşıya.

Dünyanın dört bir yanında insanlar ondan haberdar, ancak henüz tam anlamıyla güvenebilmiş değiller. Kolay taşınabilir, güvenli, sansürlenemez, hızlı, düşük maliyetli transfer imkanı tanıyan, arzı kıt, yeni dolaşım arzı kademeli olarak azalan, izlenebilir, şeffaf ve daha birçok özelliğiyle internet çağının en iyi değer deposu olacak varlık henüz güven kazanabilmiş değil.

Banka hesabınızda rakam olarak görünen paranızı bir gün bankanız iflas ettiği için çekemeyebilirsiniz. Kimse size orada görünen rakamın karşılığının aslında olmayışının açıklamasını yapmaz. Sizin hesabınızda aslında sahte bir para olduğu da kimsenin umurunda değildir. Geleneksel bankacılık sisteminde durum budur, hesabınızdaki rakamlar bankanız batmadığı sürece gerçek, battığında sahtedir. Peki ya sizin bankaya yatırdığınız fiziksel paranız, maaşlarınız bunlar gerçekken nasıl bir anda sadece bir rakama dönebiliyor? Mevcut sistem size bankanıza güvendiğiniz ve bankanız batmadığı sürece paranıza ulaşabilmeyi vadediyor.

Fakat Bitcoin cüzdanınızdaki rakamlar gerçektir. Blockchain üzerinde kayıtlı bakiyeniz, hesap hareketleriniz gerçektir. Bitcoin cüzdanınızdaki paranın kontrolü tamamen size aittir. O sadece rakamlardan ibaret de değildir. Nefes alan bir sistemin içinde canlı kanlıdır.

Bankalar İçin Yeni Kurtarma Planı

Federal Rezerv likidite tekliflerinin “tüm uygun kullanıcılar” için eşit derecede erişilebilir olması gerekirken, adı açıklanmayan kaynakların First Republic Bank’ın yararlanmasını sağlayacak şekilde “yapılabileceği” konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, First Republic Bank’a bilanço kaygılarını gidermesi için zaman kazandırabilecek acil bir kredi hattı planlıyor.

Bloomberg’in 26 Mart’ta isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’li yetkililerin First Republic’e “eğer varsa” ne tür bir destek sağlayabileceklerine karar vermedikleri, ancak “Federal Rezerv’in teklifinin genişletilmesinin” düşünülen seçeneklerden biri olduğu bildirildi. Kaynaklar, Fed’in likidite tekliflerinin, “geniş tabanlı” olmasını ve belirli bir bankaya fayda sağlamayı amaçlamamasını öngören bankacılık yasasına uygun olarak genişletileceğini belirtirken, değişikliğin First Republic Bank‘a fayda sağlayacak şekilde “yapılabileceği” konusunda da uyarıda bulundular.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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