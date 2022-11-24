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Fed Toplantısı! Aralık Fed Toplantısı ve Kripto Paralar!

Kripto paraları yakından ilgilendiren Fed toplantısı için bazı önemli gelişmeler var.
15:30
24 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları ve traderlar önümüzdeki ay 2 tarihe ciddi anlamda odaklanmak zorunda. Bunlardan ilki 13 Aralık tarihindeki ABD enflasyon verisi olacak. İkincisi ise 14 aralık 22:00’da açıklanacak Fed faiz kararı ve 22:30 Powell konuşmasıdır. Dün gelen FOMC tutanakları ve bu ay açıklanan veriler ışığında aralık toplantısına dair bazı detaylar netleşti.

Fed Toplantısı

Dolar endeksi 105 seviyelerine kadar düştü. Yani son açıklanan veriler ışığında dün yayınlanan Kasım FOMC tutanakları Aralık toplantısına dair umutları yeşertti. 2 Kasım tarihinde yapılan son toplantıda Powell faiz artış hızının gerektiği noktada yavaşlayabileceğini ancak bunun için daha net gelişmeler görmeyi bekleyeceklerini söyledi. Bu gelişmeler işsizlik ve enflasyon oranlarıyla ilgiliydi. Aynı zamanda yeni konut satışları gibi bazı önemli veriler de dikkate alınıyor. Dün gelen FOMC tutanaklarında ise “enflasyon verisi düşük gelirse” sonraki toplantıda daha düşük bir artırım yapmalıyız görüşü hakimdi.

Peki Kasım ayında enflasyon verisi (Ekim enflasyonu) nasıl geldi? Beklentinin altındaydı, işsizlik beklenti üstü ve konut satışları da beklenti altı geldi. Yani üç verinin üçü de Fed’in sonraki toplantıda ayağını gazdan çekmesi için gerekli motivasyonu onlara verecek türdendi. Aralık ayında %80 ihtimalle (FedWatch verileri) 50bp oranında faiz artışı yapılacak. Ancak 13 Aralık tarihinde açıklanacak ABD enflasyon verisinin de düşük gelmesi gerekiyor.

Fed Toplantısı ve Kripto Paralar!

FTX çöküşü olmasaydı son makroekonomik gelişmeler Bitcoin fiyatının 28.000 dolara kadar tırmanması için gerekli ortamı oluşturabilirdi. Ancak FTX ve onunla bağlantılı iflaslar piyasaları baskılamaya devam ediyor. Dolar endeksinin 105 seviyesine düştüğü bir ortamda Bitcoin halen 16.500 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Peki aralık ayı Fed toplantısı kripto paraları nasıl etkiler? Yukarıda bahsettiğimiz detaylardan dolayı 13 Aralık tarihinde açıklanacak kararların kripto paralar için olumlu olması bekleniyor.

Eğer FTX kaynaklı daha fazla çöküş görmezsek ve aralık ayında kripto paralarla ilgili yapılacak Senato duruşmasında yasaklar gündeme gelmezse Bitcoin fiyatı mevcut seviyesinden daha iyi bir noktada olmalı. Sorun şu ki FTX ile bağlantılı iflaslar özellikle Genesis’in durumu pek iç açıcı değil. Kripto para yatırımcılarının duygu durumu halen yükselişe hazır gibi görünmüyor. Son olarak 15.800 dolar desteği çok fazla ihlal edildi. Bu seviye altında daha fazla kapanış 13.000 – 14.000 dolar aralığında Bitcoin’in yeni bir dip yapmasına neden olabilir. Elbette bunlar sadece ihtimaller.

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