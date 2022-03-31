Chiliz (CHZ) son bir haftadır kripto piyasasının yeni gündemi olmayı başarıyor. Socios’un yerel fan tokenı olan CHZ, hem Socios’un Messi ile anlaşma imzalaması hem de blockchainlerindeki güncellemelerle yatırımcıların ve kripto ekosisteminin odağı haline gelmeyi başarıyor.

Messi ve Yeni Blockchain

Socios, iki gün önce Messi’nin artık platformlarının kripto elçisi olacağını duyurmuştu. Bu gelişme ile Messi, Socios ile üç yıl sürecek bir anlaşmaya gitti ve bu da CHZ fan tokenın fiyatına ciddi bir etki yarattı. Ayrıca Chiliz, daha önce 31 Mart yani bugünü işaret ederek yeni bir gelişme geleceğini daha duyurmuştu. Chiliz, resmi web sitelerinden bu duyuruyu da yayınladı. Bu duyuru ile Chiliz, artık Scoville adlı yeni blockchainlerine geçişini yapıyor.

Chiliz, tokenı ile tarafların hali hazırda takımlarının forma renkleri, takım marşları gibi kararlarda oy sahibi olmasına hak tanıyor. Ancak bu güncelleme ile Chiliz, bir adım daha öteye giderek taraftarların Chiliz’in beyaz listesinde bulunan spor ve eğlence firmaları ile projeler yürütmesine de olanak tanıyor. Yani fan token sahipleri, sadece takımları için karar vermekte kalmıyor ve bu yeni gelişme ile kurumsal firmalara direkt erişim hakkına sahip oluyor. Bu erişim hakkı ile taraftarlar ve yatırımcılar, projelerini kurumsal firmalara sunabilir ve yarı merkeziyetçi hale dönüşen bu platformda üretici olma şansına sahip oluyor.

Gelişmelerin CHZ Fiyatına Etkisi

Bu gelişmeler elbette ki CHZ’in fiyatını da etkiliyor. CHZ, bu gelişmelerin geleceği duyurulduğu andan itibaren bir artış görüyor. Her ne kadar bu yazı yazılırken CHZ, son 24 saatteki %5’e yakın düşüşüyle 0,3014 dolardan işlem görse de haftalık ve aylık grafiklerinde CHZ’nin muazzam bir yükseliş içerisinde olduğu görülüyor.

CHZ, haftalık olarak %40 artışıyla ciddi bir fon topladığını gösteriyor. Belki de CHZ, yeni gelişme duyurusu yaptığında yatırımcıları çekmiş ancak blockchain içeriği ve proje üreticiliği paylaşıldıktan sonra bu yatırımcıları çok memnun etmemiş de olabilir. Dün Messi’nin bu fan tokena etkisi net bir şekilde görülebiliyordu. CHZ, dün 0,33 dolara kadar çıkmayı başarmıştı. Toplamda bir haftalık bakıldığında %40 reddedilemez bir başarı olarak düşünülüyor. Ancak bu artışların devam edip edemeyeceğini yatırımcılar belirleyecek gibi gözüküyor. Messi’nin anlaşması ve blockchaindeki değişiklikler, uzun vadede CHZ için ne vadettiği zamanla görülecektir.