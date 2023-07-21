Ethereum (ETH), bu hafta lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de dahil olmak üzere çoğu piyasa değeri yüksek kripto para birimine kıyasla nispeten düşük bir fiyat performansı sergiledi. Geçen hafta 2000 doları aşan ETH, son 1 haftada %5’ten fazla değer kaybederek 1900 doların altına geriledi ve 1890 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. ETH’nin mevcut fiyat performansını değerlendiren kripto analiz platformu Santiment, güncel verileri ve metrikleri paylaştı.

ETH, 1900 Doların Altına Geriledi

Yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalayan ve 30.000 doların altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftada %4,5’den fazla değer kaybederek 29.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,2 trilyon dolara geri çekildi. Ancak kripto para piyasası yeniden düşüş eğilimi göstermeye başlasa da Chainlink (LINK), Stellar (XLM) ve XRP hafta içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydederek piyasadan pozitif ayrıştı.

Ethereum (ETH) ise bu süreçte piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimine kıyasla nispeten düşük bir fiyat performansı sergiledi. Geçen hafta 2000 dolar seviyelerini aşsa da ETH, son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı ve 1900 doların altına geriledi.

Ethereum’da Fırtına Öncesi Sessizlik

CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 1 haftada %5’ten fazla değer kaybeden ETH, 1900 dolarına altına geriledi ve 1890 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. ETH’deki değer kaybı hız kazanırken kripto analiz platformu Santiment, Ethereum’daki güncel durumu değerlendirerek güncel verileri ve metrikleri paylaştı.

Yeni bir blog gönderisi ile ETH‘deki son durumu değerlendiren Santiment, hafta içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydeden LINK ve XRP’nin son dönemlerde manşetleri süslerken ETH’nin bu süreçte nispeten düşük bir fiyat performansı sergilediğini ancak güncel metriklerin ETH adına olumlu bir tablo çizdiğini öne sürdü.

Santiment, güncel verilerin ve metriklerin ETH‘nin Ağustos ayında yeniden 2000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıkabileceğine işaret ettiğini belirterek kritik metriklere işaret etti. Kripto para borsalarındaki ETH arzındaki düşüşe dikkat çeken kripto analiz platformu Santiment’a göre borsalardaki mevcut arzı, yakın vadede büyük ölçekli ETH satışlarının gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.