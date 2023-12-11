Ethereum’da (ETH) Uzun Vadeli Piyasa Dinamikleri! ETH’da Düşüş Derinleşecek Mi?

Ethereum (ETH) fiyatı 9 Aralık’ta yıllık en yüksek seviyesi olan 2.403 dolara ulaştı ancak o zamandan bu yana keskin bir düşüş yaşadı. Ayrıca Ekim ayının başından bu yana hızla arttı. 5 Kasım’da alçalan direnç trend çizgisinden çıkış yaparak yükselişini daha da hızlandırdı. Yatay direnç alanından gelen kısa süreli reddedilmenin ardından ETH fiyatı 9 Aralık’ta yılın en yüksek seviyesi olan 2.403 dolara ulaştı.

ETH’da Düşüş İvmesi

ETH belirtilen zamandan beri düştü ve bugün keskin bir şekilde geriledi. Fiyat hafifçe sıçramadan önce 2.145 dolara düştü. Düşüş nedeniyle Route 2 Fi, ETH’nin Bitcoin‘e göre bu kadar zayıf olduğu son zamanın Haziran 2022’de olduğunu kaydetti. Momentum göstergesi olarak RSI kullanıldığında, yatırımcılar piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirleyebilir ve bir token’ın biriktirilip satılmayacağına karar verebilir.

RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlüyse boğalar avantajlıdır, ancak okuma 50’nin altındaysa tam tersi doğrudur. RSI karışık veriler sergiliyor. Gösterge, düşüş eğilimi oluşturduktan sonra düştü. Ancak halen 50’nin üzerinde. Günlük zaman dilimi karışık bir okuma sunarken, haftalık zaman dilimi kararlı bir şekilde yükseliş eğilimi gösterebilir. Bunun ana nedeni uzun vadeli 2.000 dolarlık yatay direnç alanının kırılması olabilir.

ETH’da Uzman Görüşü

Nisan ayındaki sapma dışında uzmanlara göre, Nisan 2022’den bu yana bölge mevcuttu. Dolayısıyla buradan bir ayrılışın ciddi bir artışa yol açması bekleniyor. Kripto para analisti Daan Crypto, bugünkü düşüşün kaldıraçlı uzun pozisyonların dışarı atılmasından kaynaklandığına inanıyor. Uzman analist konu hakkında şunları söyledi:

İnsanlar aşırı kaldıraçlıydı ve fiyatlar artmıyordu. Tüm bu pozisyonların erimesi ve az önce yaşadığımız gibi bir sıkışma yaratması için sadece küçük bir itme yeterli.

Ayrıca haftalık RSI yükselişin devam ettiğini destekliyor. Gösterge 50’nin üzerinde ve yukarı doğru hareket ediyor. Bir sonraki uzun vadeli direnç haftalık zaman diliminde 3.500 dolar seviyesinde. Fiyatın bu seviyeye ulaşması için ETH’nin %60 oranında artması gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.