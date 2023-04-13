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Ethereum (ETH) geliştiricileri, Shapella yükseltmesinin kararlı olduğunu onayladı. Yükseltmenin ardından ETH fiyatı sekiz ayın en yüksek seviyesini yeniden ziyaret etmeye hazırlanıyor olabilir.

ETH Yükseltmesi!

Uzun zamandır beklenen Ethereum Shapella yükseltmesi sorunsuz bir şekilde konuşlandırıldı. 13 Nisan’da baş geliştirici Tim Beiko, ağın kararlı olduğunu doğruladı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Muhtemelen çok sayıda BLS değişikliği nedeniyle birkaç bloğu erken kaçırdı, ancak genel olarak şu anda istikrarlı görünüyor.

Kitlesel bir ETH çıkışı ve piyasalarda bir satış baskınına ilişkin korkular hafifletildi. Glassnode, Şanghay yükseltmesinden önceki hafta satış kuyruğuna 2.381 doğrulayıcının daha katıldığını bildirdi. Bu durum birkaç saat önce toplamı 3.579’a getirdi. Bu durumun çekilen 114.528 ETH’ye veya toplam hissenin %0.6’sına eşdeğer olduğunu ekledi. Bununla birlikte yaşananların hepsinin aynı anda yayınlanmayacağını doğrulayarak şunları vurguladı:

Sıra çıkış miktarlarını düzenlediği için günde sadece 57.600 ETH serbest bırakılacak.

ETH Yeni Yükseltme Yolda!

Öte yandan 12 Nisan tarihinde stake edilen ETH’nin %1’inden daha azının satılacağı tartışmaları devam ediyordu. Ayrıca veri analitik şirketi olan Coin Metrics, önümüzdeki beş gün içinde yaklaşık 1,2 milyon ETH’nin çekilebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu durum satışa planlanmış olmayabilir. Ayrıca bir diğer veri analitik platformu olan Nansen, çekilen ETH miktarını gösteren bir pano başlattı. Yazı kaleme alındığında net mevduat sayısı 65.974 ETH az yer alıyor. Hala stake edilen ve ağı güvence altına alan 18 milyon ETH’de henüz bir kısım açılmadı. Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un savunucusu Anthony Sassano, ağ üzerinde başka bir büyük yükseltme olduğuna dikkat çekti. Anthony Sassano açıklamalarında şunları söyledi: