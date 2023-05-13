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  •   Ethereum, Yeniden Kritik Seviyelerde: Güncel Veriler, ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Ethereum, Yeniden Kritik Seviyelerde: Güncel Veriler, ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Özet

  • Ethereum (ETH), hafta boyu kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1800 doların altına geriledi.
  • Borsa dışı ETH arzı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Güncel teknik görünümü değerlendiren analist, ETH adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
20:16
13 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalamasıyla beraber piyasadaki çoğu altcoin de hafta boyu çeşitli oranlarda değer kaybetti. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir düşüş kaydeden Ethereum (ETH), 1800 dolar seviyesinin altına geriledi. Piyasadaki son durumu değerlendiren analist, ETH adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret ederek yatırımcıları uyardı.

Ethereum (ETH), 1800 Doların Altına Geriledi

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran Ethereum (ETH), 1800 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolara geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Piyasadaki bu son durumu değerlendiren analist, ETH adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Sosyal medya hesaplarında ‘CryptoKaleo’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımında ETH‘nin ilerleyen zaman dilimleri içerisinde Terra çöküşünden önce Mayıs 2022’de kaydedilen 2400 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini ancak bu yükselişin öncesinde yeni bir geri çekilmenin yaşanabileceğini öne sürdü. Ancak analiste göre Ethereum (ETH), yeni bir yükselişin öncesinde 1600 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir.

Borsa Dışı ETH Arzı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Kripto analiz platformu Santiment, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile ETH adına kritik metriklere ve verilere işaret etti. Santiment’in paylaştığı verilere göre kripto para borsalarındaki ETH arzı, 2015 yılında piyasa sürülmesinden bu yana en düşük seviye olan %10,1’e geriledi. Santiment, borsa dışı ETH arzının da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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