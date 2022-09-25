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Ethereum Yeniden 1.000 Dolara Düşer Mi? ETH Yorum!

ETH için felaket senaryosu gerçekleşiyor mu? Popüler kripto para kritik seviyeyi yeniden aşamadı.
20:20
25 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan ETH yıllardır beklenen Merge sonrasında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu birçok yatırımcı tarafından “haberi al, olayı sat” şeklinde yorumlandı. Uzun vadede PoS geçişinin Ethereum ağı ve kripto paraya önemli katkıları olacak. Peki ya kısa vadede? Önümüzdeki günlerde ETH fiyatının muhtemel duraklarını ve güncel durumunu ele alıyoruz.

İçerik Rehberi

Ethereum (ETH)

Yazı hazırlandığı sırada ETH fiyat 1.314 dolarda bulunuyordu. İşlem hacmi 10,4 milyar dolara düştü ve piyasa değeri 161 milyar dolar seviyesindedir. Hafta içinde 1.240 dolarlık desteğe kadar gevşeyen fiyat önemli bir gerileme yaşadı. Piyasadaki artan genel düşüş momentumu ve ABD Fed’in faiz artışının ortasında, Ethereum fiyatı son zamanların en büyük kaybını yaşadı. Böylece Haziran-Ağustos arası toparlanmanın yaklaşık %70’i buharlaştı.

Şimdilik fiyat 1.330 dolar direncinin üzerinde kalıcı olamadı. Alıcıların çabaları daha yüksek ret mumlarıyla karşılandı.

ETH Yorum

Son başarısız direnç testinin ardından ETH fiyatı aşağı yönlü bir dönüş, devam eden düzeltmenin yeniden başladığı endişesiyle düşüyor. İlerleyen saatlerde 1.240 doların yeniden ziyaret edilmesi olası görünüyor. Öte yandan destek seviyesinin bu sefer kayıpları sınırlayamamasından endişe ediliyor. Eğer kritik destek kırılır ve altında kapanışlar olursa ETH yatırımcıları 1.130 ve 1.000 dolarlı seviyeleri görebilir.

RSI piyasadaki düşüş eğilimini destekliyor. Düşen önemli EMA’ların (20, 50, 100 ve 200) altındaki fiyat da düşüş yönlü baskıyı vurguluyordu. ETH alıcıların 1.330 dolar direnci üzerindeki kapanışları fiyatı 1.400 dolar seviyelerine taşıyabilir.

Gensler’in PoS geçişiyle birlikte Ethereum’u ima ederek “menkul kıymet” tehdidinde bulunması ETH fiyatının düşüş ivmesini artırmıştı. Popüler kripto paranın Merge sonrasında bir miktar zayıflaması zaten bekleniyordu ancak Gensler bunun tuzu biberi oldu. Öte yandan Ethereum hakkında Gensler’in söz sahibi olmaması gerekiyor. Nitekim rakip olarak gördüğü düzenleyici kurum olan CFTC’nin BTC ve ETH üzerindeki düzenleyici yetkilerini genişleten bir tasarıya desteğini ifade etmişti. SEC Başkanı kripto para pazarının büyük kısmının menkul kıymet olduğunu düşünüyor ve BTC, ETH gibi birkaç varlığın emtia olarak tanımlanmasına göz yumuyor.

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