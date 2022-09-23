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Ethereum Yatırımcısı İçin Kritik Dönem! Fiyat Yükselecek Mi?

Ethereum Merge sonrası beklenen performansı sergileyemediği gibi üzerine büyük düşüşlere de ev sahipliği yaparak yatırımcısını üzdü.
17:15
23 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH), bu yazının yazıldığı sırada 1.300 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 22 Eylül itibariyle altcoin, Eylül ayının en yüksek seviyesi olan 1.789 dolardan %30’luk bir geri çekilme yaşadı. Fiyat, birçok yatırımcı için yılın beklediklerinden çok uzak. İyi tarafından bakacak olursak, altcoin daha dik bir düşüşten korundu ve toparlanma rallisi işaretleri veriyormuş gibi görünüyor.

ETH 2022’nin en düşük seviyelerini tekrar test etmemiş olabilir. %30’luk fiyat düşüşü onu Temmuz ortası seviyelerine geri itti. Başka bir çöküş hala bir olasılık olsa da, ETH’nin son performansı kısa vadeli bir yükseliş için geri çekilmenin yaşanmış olabileceğini göstermiş olabilir.

Çok Büyük Çıkışlar Yaşandı

Son iki hafta içinde %30’luk bir düşüş, çok fazla dikkat ve potansiyel yatırımcıları çekecek kadar büyüktü. ETH’de yaşanan borsa çıkışları büyük bir artış kaydetti. Bu, Haziran ortasından bu yana kaydedilen en büyük çıkış oldu.

21 ve 22 Eylül tarihleri arasında borsalardan yaklaşık 104.000 ETH çıktı. Bu da yaklaşık 132 milyon dolarlık alım baskısına denk geldi. Buna karşılık, aynı dönemde borsalara yaklaşık 18.000 ETH yatırıldı. Borsa çıkışları, giriş miktarından çok daha ağır basarak güçlü bir talep artışını teyit etti. ETH’nin 180 günlük piyasa değeri gerçekleşen değer (MVRV) oranı, fiyatın düştüğü 10 Eylül’den bu yana düşüşe geçti.

Bu durum, o dönemde ETH’yi elinde bulunduran çoğu kişinin, özellikle de Merge öncesi alım yapanların paralarının tükendiğini doğruladı. Ancak, aynı metrik son iki günde hafif bir yükseliş kaydetti.

MVRV’nin 21 Eylül’deki pivotu, mevcut düşük seviyelere yakın talep seviyesinde bir artış olduğunu doğruladı. Ayrıca, borsa çıkış ve giriş ölçütlerinde görülen hareketlere göre borsalardan daha yüksek çıkışlar da yansıdı.

İndikatör Ne Diyor?

ETH’nin fiyat hareketleri ve göstergeleri de kısa vadeli yükseliş beklentilerini pekiştirdi. ETH’nin altı saatlik grafiği, 21 Eylül’deki işlem seansının sonuna doğru güçlü bir düşüş mumu ortaya çıkardı. Geri çekilme, fiyatı bir gün önceki en düşük seviyesinden daha aşağı çekti. Bu sonuca rağmen, göreceli güç endeksi (RSI) bir önceki en yüksek seviyesine kıyasla daha yüksek bir düşüş kaydetti.

Yukarıdaki sonuç, RSI farklılığına yönelik bir fiyatın altını çizdi. Bu genellikle bir yükseliş sonucu olarak kabul edilir ve ETH’nin yükseliş eğilimli bir hafta sonuna doğru ilerlediğinin bir işareti olabilir.

Ayrıca, ETH’nin zincir üzerindeki ölçümleri fiyat hareketiyle birleşerek ETH’nin kısa vadeli yükseliş potansiyelini güçlendirdi. Yatırımcılar, son düşüşe rağmen ETH’nin henüz aşırı satılmadığına dikkat etmeli. Dolayısıyla, mevcut seviyelerin altında daha fazla düşüş potansiyeli hala mevcut.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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