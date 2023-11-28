Ethereum Fiyatını Neyin Ateşleyebileceği Ortaya Çıktı! Ethereum Bir Daha Asla Aynı Seviyeye Dönmeyebilir!

Kripto para analistleri genel olarak fiyatı, geçmiş analizler ve gelecek fiyat tahminleri konusunda öncü endeks olarak kabul eder. Bunun yanı sıra, kripto paralarda tokenomik ve arz enflasyonu herhangi bir varlığın fiyatına büyük oranda etki edebilir.

ETH Fiyat Grafiği

Ethereum‘un (ETH) tokenomiklerini farklı bir perspektiften incelemek de faydalı olabilir. Kripto para endekslerinden elde edilen genel piyasa verileri, artan arz enflasyonunun Ethereum üzerindeki etkilerine de ışık tutabilir. ETH’nin tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşması halinde işlem göreceği tam fiyatı hesapladık.

Enflasyonist bir arz durumu, zaman içinde değerin korunması adına daha fazla talep ihtiyacı doğurabilir. Bu iki faktöre bağlı olarak bir kripto paranın fiyatının yükselip yükselmeyeceği konusunda fikir sahibi olunabilir. Eşsiz tokenomik yapısıyla Ethereum, bu dinamiğin en iyi örneklerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

CRYPTOCAP endeksine göre Ethereum, 10 Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek piyasa değerine sahip olmuştu. Bu tarihte değeri 575,899 milyar dolara kadar yükselmişti. Bunun yanı sıra Ethereum olayın gerçekleştiği tarihte 4.878 dolar gibi yüksek bir fiyat değerine sahipti. Başka bir hesaplamaya göre yine aynı dönemde yaklaşık 118,06 milyon ETH’lik bir dolaşım arzı olduğu da görülüyordu.

Ethereum’un Geleceği

Ethereum arz enflasyonunu ve bunun ekonomik etkilerini inceleyecek olursak, Ethereum, bu yazının yazıldığı tarih itibariyle 118,619 milyon ETH’lik bir dolaşım arzını barındırıyordu. Bunun beraberinde getireceği diğer bir şey ise 2 yıl içinde sahip olacağı 559.000 ETH’lik (%0,5) bir arz enflasyonu olacaktır.

Fiyat tahminleri da bu tokenomiğin olası etkilerini ortaya koymakta. Yapılan hesaplamalara göre, önde gelen Web3 blockchain’in geçmişte sahip olduğu en yüksek talep seviyesi olan 575,899 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması durumunda ETH, tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla orantılı olarak daha düşük bir fiyattan işlem görecek.

Ethereum’un, 28 Kasım’da sahip olduğu dolaşımdaki arzı göz önüne alındığında, en yüksek seviyesinde token başına 4.855 dolar seviyesinde fiyatlanacağı yönünde beklentiler bulunuyor. İlginç bir şekilde, 2021’deki 4.878 dolarlık bir önceki fiyat seviyesiyle karşılaştığında yalnızca 23 doalrlık bir kayıp söz konusu olacak. Ancak buna rağmen mevcut fiyat olan 2.035 dolardan %138’lik potansiyel bir artış yaşayacağı da unutulmamalı.

Tahmin yapılırken Ethereum’un 2021 ile aynı talebe sahip olması gerektiğini anlamak önemlidir. Bu yüzden, bahsedilen talebin bir daha görüleceğine dair hiçbir garanti de bulunmamakta. Bunun yanı sıra, ilerleyen dönemlerde daha yüksek bir talebin ortaya çıkması da mümkün oalbilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.