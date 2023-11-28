Ethereum (ETH)

Ethereum Fiyatını Neyin Ateşleyebileceği Ortaya Çıktı! Ethereum Bir Daha Asla Aynı Seviyeye Dönmeyebilir!

Özet

  • Ethereum 10 Kasım 2021'de 575,899 milyar dolarla tarihi piyasa değerine ulaşmıştı.
  • Ethereum'un 10 Kasım 2021 tarihinde 4.878 dolar seviyesinde işlem görüyordu.
  • Ethereum 576 milyar dolarlık piyasa değerine bugün ulaşsa bile sahip olacağı fiyat daha düşük kalabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Kripto para analistleri genel olarak fiyatı, geçmiş analizler ve gelecek fiyat tahminleri konusunda öncü endeks olarak kabul eder. Bunun yanı sıra, kripto paralarda tokenomik ve arz enflasyonu herhangi bir varlığın fiyatına büyük oranda etki edebilir.

İçerikler
ETH Fiyat GrafiğiEthereum’un Geleceği

ETH Fiyat Grafiği

Ethereum‘un (ETH) tokenomiklerini farklı bir perspektiften incelemek de faydalı olabilir. Kripto para endekslerinden elde edilen genel piyasa verileri, artan arz enflasyonunun Ethereum üzerindeki etkilerine de ışık tutabilir. ETH’nin tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşması halinde işlem göreceği tam fiyatı hesapladık.

Enflasyonist bir arz durumu, zaman içinde değerin korunması adına daha fazla talep ihtiyacı doğurabilir. Bu iki faktöre bağlı olarak bir kripto paranın fiyatının yükselip yükselmeyeceği konusunda fikir sahibi olunabilir. Eşsiz tokenomik yapısıyla Ethereum, bu dinamiğin en iyi örneklerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

CRYPTOCAP endeksine göre Ethereum, 10 Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek piyasa değerine sahip olmuştu. Bu tarihte değeri 575,899 milyar dolara kadar yükselmişti. Bunun yanı sıra Ethereum olayın gerçekleştiği tarihte 4.878 dolar gibi yüksek bir fiyat değerine sahipti. Başka bir hesaplamaya göre yine aynı dönemde yaklaşık 118,06 milyon ETH’lik bir dolaşım arzı olduğu da görülüyordu.

Ethereum’un Geleceği

Ethereum arz enflasyonunu ve bunun ekonomik etkilerini inceleyecek olursak, Ethereum, bu yazının yazıldığı tarih itibariyle 118,619 milyon ETH’lik bir dolaşım arzını barındırıyordu. Bunun beraberinde getireceği diğer bir şey ise 2 yıl içinde sahip olacağı 559.000 ETH’lik (%0,5) bir arz enflasyonu olacaktır.

Fiyat tahminleri da bu tokenomiğin olası etkilerini ortaya koymakta. Yapılan hesaplamalara göre, önde gelen Web3 blockchain’in geçmişte sahip olduğu en yüksek talep seviyesi olan 575,899 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması durumunda ETH, tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla orantılı olarak daha düşük bir fiyattan işlem görecek.

Ethereum’un, 28 Kasım’da sahip olduğu dolaşımdaki arzı göz önüne alındığında, en yüksek seviyesinde token başına 4.855 dolar seviyesinde fiyatlanacağı yönünde beklentiler bulunuyor. İlginç bir şekilde, 2021’deki 4.878 dolarlık bir önceki fiyat seviyesiyle karşılaştığında yalnızca 23 doalrlık bir kayıp söz konusu olacak. Ancak buna rağmen mevcut fiyat olan 2.035 dolardan %138’lik potansiyel bir artış yaşayacağı da unutulmamalı.

Tahmin yapılırken Ethereum’un 2021 ile aynı talebe sahip olması gerektiğini anlamak önemlidir. Bu yüzden, bahsedilen talebin bir daha görüleceğine dair hiçbir garanti de bulunmamakta. Bunun yanı sıra, ilerleyen dönemlerde daha yüksek bir talebin ortaya çıkması da mümkün oalbilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

You Might Also Like

Dünyaca Ünlü CEO’dan Ethereum (ETH) Yorumu: Kritik Formasyon Devrede!

Ethereum’da Bu Seviyeleri Bekleyen Analist Müjdeyi Verdi! Kısa Ömürlü

Balina’nın Binance Listeli Altcoin Hamlesi Piyasayı Salladı! Milyon Dolarlık Kazanç

Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde Hareketlilik! Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Ethereum (ETH) İçin Sıradaki Hedef Kaç Dolar?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: 1,5 Trilyon Dolarlık Şirketin Bitcoin ETF Başvurusunda Karar Çıktı
Bir Sonraki Yazı Dünyaca Ünlü CEO’dan Ethereum (ETH) Yorumu: Kritik Formasyon Devrede!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Önemli Gelişme: Bloomber ETF Uzmanı Kripto Yatırımcılarına Gün Saydıracak
BITCOIN Haberleri
Chainlink Staking v0.2 Nedir ve Neden Önemli? LINK Coin Geleceği
CHAINLINK (LINK)
DeFi Platformu dYdX Topluluğundan 20 Milyon Dolar Değerinde Oylama
DEFI
Dünyaca Ünlü CEO’dan Ethereum (ETH) Yorumu: Kritik Formasyon Devrede!
Ethereum (ETH)
Lost your password?