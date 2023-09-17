Eylül ayı hızlı başladı ve kripto paralar için endişe edildiği kadar korkunç devam etmiyor. Peki Ethereum ne durumda? Önemli gelişmelere rağmen fiyatta etkileyici bir hareketlilik görülmedi. Altcoin kralı genel piyasadaki durgunluktan payına düşeni aldı ve bir süredir dar aralıkta kalmaya devam ediyor.

Ethereum Fiyat Yorumu

ETH yatırımcıları için uzun süredir sığ volatilite can sıkıcı olmaya başladı. Ancak on-chain verilerin yansıttığı artan alım baskısı fiyat üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilir. Birikimdeki artış etkilerini göstermeye başlarsa, altcoin kralı yakında 1.800 doları hedefleyecek. Santiment’in 15 Eylül’de paylaştığı değerlendirme kripto piyasasında volatilitenin artacağına işaret eden iyimser bir gelişmeye dikkat çekiyordu.

Ethereum için borsa arzının erimeye devam ettiği raporlandı. Buna göre yatırımcılar satışa daha az istekli göründüğü için borsalardaki arzın eriyor olması pozitif bir gelişmedir. Bu gelişmeye Tether‘in borsa arzındaki artış eşlik etti. Tether’in arzındaki artış yatırımcıların birikimlerini daha da artırabileceği anlamına gelebileceğinden bu olumlu bir sonuçtu.

ETH Fiyat Tahminleri Yorum

ETH’nin on chain performansına daha yakından bakıldığında, yatırımcıların yakın gelecekte bir fiyat artışı umuduyla token stoklamaya başladığı görülüyor. CryptoQuant’a göre hem ETH’nin borsa rezervi hem de borsalardaki net mevduatlar azalıyor. Balinaların birikimini de hesaba katarsak tüm bu gelişmeler yakında başlayacak bir fiyat artışının öncü sinyali olabilir.

Ethereum‘un ölçümleri kontrol edildiğinde iyimserliği besleyen tek veri bunlar değil. Mesela geçen hafta Ethereum’un fonlama oranı yeşile döndü, bu da türev piyasasında yükseliş talebinin arttığına işaret ediyor. Token etrafındaki olumlu duyarlılık da nispeten yüksek kaldı ve MVRV oranı iyileşerek olası bir fiyat artışına işaret etti.

Ancak yine de CMF ve RSI fiyatta düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Bollinger Bantlarına göre, Ethereum’un fiyatı daha az değişken bir bölgedeydi ve bu da yakın gelecekte bir fiyat artışı şansını azalttı.

Önümüzdeki günlerde Fed cephesinden gelecek açıklamalar piyasa için belirleyici olacak. Ancak yaz aylarının sonuna gelmiş olmamız ve halving’e yaklaşık 2 çeyrek kalması yıl sonuna doğru dişe dokunur bir toparlanma dönemi yaşamamızı sağlayabilir.