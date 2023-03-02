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Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?

Ethereum'da (ETH) devam eden düşüş, ETH fiyatının bir düşen kanal formasyonu tarafından yönlendirmesinin bir sonucu. Şimdi gelin ETH için sırada ne var, daha yakından bakalım.
08:07
2 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum‘da (ETH) devam eden düşüş, ETH fiyatının bir düşen kanal formasyonu tarafından yönlendirmesinin bir sonucu. 4 saatlik fiyat grafiğinde oluşan yeni düşük dipler serisi altcoin’in fiyatının istikrarlı bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Formasyon, düşüş trendini taşıyor gibi görünse de teknik kurulumu direnç trend çizgisinin kırılıp geçilmesi halinde güçlü yükselişi tetikleyebilir. Şimdi gelin ETH için sırada ne var, daha yakından bakalım.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum’un günlük fiyat grafiğinde bir megafon formasyonunu oluşmuş durumda. Bu formasyonun etkisi altında en büyük altcoin piyasada artan volatiliteye işaret ederek daha yüksek volatilite görüyor. ETH fiyatı kısa süre önce bu formasyon direnç görevi gören trend çizgisinden geri döndü ve yeni bir düşüş döngüsü başlattı. Böylece, iki trend çizgisi arasında hareket etmeye devam ederek bir düşen kanal formasyonu ortaya çıkmış oldu.

Bugün, Ethereum fiyatı yüzde 0,88 düştü ve genel trend çizgisinden olan geri dönüş mumunu yakmış durumda ve hacim de düşüyor. Tüm bunlar yükselişin durup, düşüşe dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. ETH satışlarının devam etmesi halinde altcoin’in fiyatı yüzde 6,5 düşerek alt destek trend çizgisine gidebilir. Ancak, bu formasyonun en yaygın sonucu direnç trend çizgisinden kırılımının ardından güçlü bir yönsel ralli yaşamasıdır. Bu nedenle, genel trend çizgisinden olası bir kırılımın alım baskısını artırması ve fiyatı son salınım seviyesi olan bin 720 dolardaki yerel zirveye geri taşıyabilir.

Ayrıca, kanalın kırılımı ile artacak alım baskısı alıcıların yukarıda söz edilen megafon formasyonunu yükselişle tamamlamasına da yardımcı olabilir.

ETH İçin Teknik Göstergeler

Orta çizgi civarında hareket eden günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi piyasa duyarlılığının nötr olduğunu gösteriyor. 50 günlük EMA gösterdiği eğilim ile Ethereum fiyatı için dinamik bir destek görevi görüyor.

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