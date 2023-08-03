Piyasa değeri açısından en büyük altcoin olan Ethereum‘un (ETH) fiyatı, son 24 saatte yüzde 1,38 düşüşle bin 832 dolardan işlem görüyor. Altcoin kralı kısa bir süreliğine bin 830 dolar destek seviyesinin altına inerek bin 825 doların altına düşse de yeniden bu desteğin üzerine çıktı. ETH için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Ethereum Fiyat Analizi

Haziran’ın ortasından bu yana nispeten durgun kalan ETH’nin fiyatı, üst tarafta 2 bin doları zar zor aştı ve kritik destek seviyesi olan bin 800 doların civarında güvencesiz görünüyor. Fiyatın hızla bin 900 doların üzerine çıkmaması halinde, yatırımcılar pozisyonlarını yeniden değerlendirirken satış baskısının artması muhtemel görünüyor. Özellikle, Ethereum şu anda iki önemli hareketli ortalamanın, 50 günlük ve 100 günlük EMA’ların altında işlem görerek satış baskısına işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) gibi teknik göstergeler, yükselişin tersine dönmesinin yakın olmadığını gösteriyor. Bu, yatırımcıların Ethereum’un bin 800 doların altına düşme ihtimaline hazırlıklı olmalarını ve 2 bin dolara doğru herhangi bir trend dönüşü olmadan önce potansiyel olarak 200 günlük EMA olan bi 785 dolardaki destek seviyesine düşebileceğini gösteriyor. En kötü senaryoda, fiyat bin 600 dolara düşerek yatırımcılara ETH’yi daha düşük bir maliyetle satın alma fırsatı sunabilir ve bu durum daha büyük bir trendin tersine dönüşü için ivme oluşturabilir.

Günlük Ethereum grafiğe daha yakından bakıldığında, düşüş trendinin sona erdiğini ve yükseliş trendinin başladığını gösteren bir yükseliş dönüş formasyonu olan ters omuz baş omuz (H&S) formasyonu ortaya çıkıyor. Formasyon, ortadaki en alçak ve diğer ikisi yaklaşık aynı yükseklikte olmak üzere üç dipten oluşmaktadır. Fiyat, iki omuzun tepe noktalarını 2 bin dolarda birleştiren bir direnç seviyesi olan boyun çizgisinin üzerine çıktığında formasyon teyit edilecek. Yatırımcılar potansiyel bir trend değişikliği için bu formasyonu dikkatle gözlemlemeli ve fiyat 2 bin dolar seviyesinin ötesine geçtiğini teyit ettiğinde long (uzun) pozisyon açmayı düşünebilirler. Hedef fiyat, formasyonun yüksekliğinin boyun çizgisine eklenmesiyle hesaplanırken, H&S formasyonu ETH için hedef seviye olarak 2 bin 412 dolara işaret ediyor.

DeFi Eğilimi ETH Fiyatındaki Yükselişi Destekliyor

Ethereum’un potansiyel rallisini destekleyen destekleyen faktörlerden birisi de DeFi‘deki kilitli toplam değerindeki (TVL) kademeli artış. Bu kripto para borsalarındaki Ethereum arzının hızla düştüğünü gösteriyor. Bu düşüş altcoin kralı üzerindeki satış baskısını azaltırken fiyat rallisi için uygun bir ortam yaratıyor.

Haziran ortasından bu yana, Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerde kilitli olan kripto paraların değeri yükselişte ve Nisan ortasından itibaren düşüş trendini tersine çevirdi.