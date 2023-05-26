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  •   Ethereum (ETH) Fiyat Analizi: Ethereum’un Geleceği Bu Faktörlere Göre Belirlenecek!

Ethereum (ETH) Fiyat Analizi: Ethereum’un Geleceği Bu Faktörlere Göre Belirlenecek!

Özet

  • Ethereum fiyatı yeniden 1.810 dolara geriledi.
  • Ethereum fiyat analizi ise bu seviyenin kritik olduğuna işaret ediyor.
  • Ethereum'un geleceği ise temel analize bağlı faktörlerden çok daha fazla etkileniyor.
13:55
26 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), oldukça sarsıntılı bir dönem geçirdi. Bitcoin‘in 7 günde %1,5 düşüş yaşamasından sonra Ethereum nispeten tutunmayı başardı ve %0,2 yükseliş ile aslında yatay kaldı. ETH fiyatının bu direncinin arkasında ise on-chain veriler yatıyor olabilir.

Ethereum’un Geleceği Bunlardan Etkileniyor

Kripto para borsalarındaki ETH miktarı, Temmuz 2016’dan beri görülmeyen bir seviyeye geriledi. Glassnode tarafından aktarılan verilere göre perşembe günü itibarıyla borsalardaki ETH’lerin toplam ETH’lere oranı %14,85. Bu da aslında 2016 yılında ETH’in yeni yeni adından söz ettirmeye başladığı dönemlerde görülen ve o tarihten beri görülmeyen bir gelişme.

2021’in boğa piyasası döneminde ise borsalardaki ETH miktarı, %25 seviyelerinde olarak kayıtlara geçti. Özellikle Shapella güncellemesinin tanıtılması, Ethereum ağında ciddi bir staking çılgınlığı başlattı. 4,4 milyondan fazla ETH, bu güncellemeden itibaren stake edildi ve bunun her geçen gün arttığı görülüyor. Borsalardaki ETH miktarının azalması ve stake edilen miktarın artması ise kesinlikle yatırımcılar için iyi haber. Borsalardaki ETH miktarının fazla olması, ciddi bir satış baskısının kapısını. Bu sebeple aslında stake edilen ve kilitlenen ETH miktarı ne kadar artarsa ETH için olumlu fiyat hareketlerinin görülme şansı da o kadar artabilir. Tabii ki borsalardaki ETH miktarının azalmasının bir diğer sebebi de genel piyasa durumu. Dünyanın en büyük borsalarından Binance’in ticari hacmi Nisan ayında %48 geriledi.

ETH Fiyat Analizi

Ethereum fiyat analizine bakıldığında ise ETH için umudun devam ettiği görülüyor. 1,820 dolar seviyesinden işlem gören ETH/USD paritesi, 1,830 dolar direncinin kırılması ile beraber yeniden 1.910 doları hedefleyebilir. Kritik bir direnç olan 1,830 dolar daha önce 2 kere test edilse de günlük olarak henüz kırılım gerçekleşmedi. ETH için bu direncin önemli olduğu kadar 1,750 dolar desteğinin de önemli olduğu biliniyor.

ETH fiyatını ve Ethereum’un geleceğini etkileyecek bir diğer faktör ise tabii ki regülasyonlar ve ABD’den gelecek olan haberler. Özellikle SEC’nin kripto paralara karşı açtığı savaş ve çoğunu menkul kıymet olarak görmesi, piyasada korku yarattı. Bununla ilgili kesinliğin elde edilmesi de Ethereum yatırımcılarının elini rahatlatabilir.

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