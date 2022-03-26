Ethereum (ETH) geliştiricileri, yeni bir birleştirme test ağı olan Kiln’i yayınladılar. Test ağında yapılan değişikliklerle yeni isimlendirmeler yapılırken bunun yanı sıra ağ birleştirmesi ile değişiklikler de içeriyor. Bu birleştirme ile Ethereum ağı, hisse kanıtına resmi geçişi işaret ediyor.

Kiln Test Ağı

Hali hazırda mevcut olan Ethereum Mainnet, bu gelişme ile işaret zincirini hisse ispatı ile birleştirmeyi planlıyor. Bu test ağındaki PoS kayması, bazı uygulamalarda sorun çıkarsa da yetkililer, birleştirme testinin hızlı bir şekilde güncellemelerine devam ettiğini söylüyor. Ethereum Foundation, kritik bir sorun tespit edilmezse Kiln’in piyasaya sürülecek en son genel test ağı olacağını belirtiyor. Ayrıca yetkililer, test ağı piyasaya sürülür sürülmez sosyal medyada ve resmi web sitelerinde duyurularla bilgi aktarılacağını da paylaşıyor.

Analistler, ETH 2.0 yükseltmesi tamamlandıktan sonra ETH’nin kurumsal benimsenmesinde artış olacağını da düşünüyor. Bir on-chain analitik firması olan Santiment, cüzdanında en çok ETH tutan ilk on balinanın ETH stoklarının geçen yıla göre %4,3 arttığını söylüyor. Ayrıca Santiment, cüzdanlarda stoklanan ETH’nin %23’ünün Ocak ayı sonlarına doğru alındığını da vurguluyor.

APY ve ETH Fiyatı

Bu süreçte Ethereum 2.0 stake sözleşmeleri, 10 milyondan fazla değer kazanarak büyüdüğü görülüyor. Yani Ethereum yatırımcıları, fonlarını borsalarda tutmak yerine APY seçeneklerine yöneliyor ve bu tercih giderek artıyor.

Bu yazı yazılırken ise Ethereum (ETH), yaklaşık 3.110 dolar civarında işlem görüyor. Dün ETH, 3190 dolara kadar ulaşabilmişti ve son bir haftada ETH’nin fiyatında ciddi bir toparlanma da gözüküyor. Uzmanlar, yeni gelecek olan güncelleme ve Kiln ağı ile ETH’nin fiyatının Haziran ayında etkilenebileceğini öngörüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.