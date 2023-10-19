  En İyi Kripto Uzmanlarının Güncel Tahmini Ne? BTC ve Diğerler İşte Buraya Gidiyor

Kral kripto para birimi bu hafta Uptober moduna girdi ve 28.300 dolarlık direnç seviyesinin üzerinde kapanışlar görüyoruz. Yatırımcılar için son günlük BTC mum kapanışları umut verici. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. BTC’nin dar aralıktan çıkarak 32.000 dolar üzerinde daha yüksek zirveleri hedeflemesi gerekiyor.

Kripto Uzmanlarının Yorumları

Glassnode‘un kurucu ortakları son zamanlarda piyasalara dair umut verici açıklamalar yapıyorlar. Fed toplantısı yaklaşırken makro cephede işler karıştı. Petrol fiyatı artıyor ve Ortadoğu daha büyük bir karışıklığa gidiyor.

Negentropic hesabından son değerlendirmesini paylaşan Glassnode kurucu ortakları Jan Happe kripto kralı için önemli sinyallere işaret ediyor. Fiyat yükselişini destekleyen bu sinyal yatırımcıların beklediği yukarı yönlü volatilite artışını tetikleyebilir.

Glassnode kurucu ortakları Bollinger bantları bant genişliğine (BBW) bakıyor. Volatilite düştüğünde üst ve alt bantlar genişlerken, volatilite patlamak üzereyken bantlar daralıyor.

“Bollinger bantlarının genişliği yalnızca 0,20’ye düşmüştür. Bu seviye daha önce BTC’nin tarihindeki büyük dalgalanma olaylarıyla ilişkilendirilmişti. Kendinizi hazırlayın. Tarih, önemli fiyat dalgalanmalarının bu tür sıkışmaları takip etme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Volatilite oluşuyor ve büyük girişini yapmak üzere.”

Kripto Paralar Artar Mı?

Yukarıdaki öngörü genel bir fiyat artışının yaklaştığını gösteriyor. Üstelik halving kalıpları da BTC zirvenin %60 civarında altında olduğu için daha fazla kayıp yaşanmayabileceğini söylüyor. Bununla birlikte Jan Happel ve Yann Allemann Bitcoin‘in risk sinyaline dikkat çekiyor.

Bu metrik fiyat düşüş risk oranını ele alır. Uzmanlara göre Pazartesi günü fiyat 30 bin dolara dokunduktan sonra 28.000 dolarda tutunan fiyatın bir kez daha yukarı hareket edebileceğini söylüyor.

“Boğalar 28.000 dolar bölgesinde toplanırken kontrolü ele mi geçiriyor? Ana çıkarımlar; Mevcut fiyat 28.000 doların üzerinde ve 100 saatlik SMA’nın (basit hareketli ortalama) üzerinde. Anlık direnç 28.550 dolarda 29.500 doların aşılması 30.000 dolar hedefine ulaşılmasını sağlayabilir. Devam eden ivme 30.650 dolar ve üzerine işaret ediyor. Sonuç: Risk sinyali sıfır, bu da boğa koşusu ortamına işaret ediyor.”

Uzmanların dikkat çektiği kilit nokta 28.000 dolar seviyesi.

“Bitcoin için 28.000 dolar seviyesi neden önemli? Ani artış: Son yayınlardan sonra BTC, alım satım platformlarında keskin bir yükseliş yaşadı. Yalnızca Binance BTC/USDT paritesinde (BTC’nin 24 saatlik hacminin %8’ini oluşturuyor) 27.880$’dan 30.000$’a sıçradı. Bu sadece 30 dakika içinde %7’lik bir artış demek! Kritik dönüm noktası: Kripto piyasası BTC’nin 28.000 $’ın kuzeyindeki bir değeri aşma ve sürekli olarak koruma yeteneğine bağlı. ıkarım: Hızlı hareketler ve bu fiyat eşikleri sadece rakamlardan ibaret değildir. Yatırımcı duyarlılığına ve piyasa dinamiklerine işaret ediyorlar. Gözünüzü 28.000$ seviyesinden ayırmayın.”

BTC yazı hazırlandığı sırada 28.640 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.