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  •   En İyi Ethereum Katili İçin Alım Zamanı Geldi Mi? Popüler Altcoinde Son Durum!

En İyi Ethereum Katili İçin Alım Zamanı Geldi Mi? Popüler Altcoinde Son Durum!

Özet

  • SOL Coin fiyatı 10,4 dolara kadar düşebilir.
  • Solana topluluğu halen beklenen hızda büyümüyor ve bu SOL Coin'in uzun vadeli geleceğini tehdit ediyor.
  • BTCD artışı nedeniyle fiyat daha çok yatay ve aşağı olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:30
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Onlarca farklı alanca binlerce kripto para var ve bunların çoğu aslında hiçbir işe yaramıyor. Fakat nadir olanlar değerli. Örneğin Ethereum rakibi blockchainler genellikle daha ölçeklenebilir yapılara sahip oldukları için talep görür fiyatlar da bu yüzden hızla artar. 2021 yılındaki boğa sezonunda bunu net biçimde gördük.

Solana (SOL)

Hali hazırda halka açık blockchainler arasında en fazla başarılı işlem gerçekleştirmiş layer1 çözümüdür. Bu yüzden en iyi Ethereum rakibi olarak uzun süre etkilendi. Ta ki FTX çöküşünün ardından kurumsal yatırımcıların ağdan kaçışına kadar. Daha da kötüsü Solana topluluğunun ağda gelecek görmeyip popüler akıllı sözleşmeleri, koleksiyonları alternatif ağlara geçirmek için kurdukları baskıydı. En kötüsüyse Solana ağındaki NFT yatırımcılarının başına gelendi. 500 dolarlık NFT’lerin aniden 20-30 doların altına düşmesi kesinlikle acı vericiydi.

Peki kısa vadede neler oluyor? Solana (SOL) fiyatı, yükseliş formasyonundan kopmasına rağmen artışını sürdüremedi. Bu durum 5 Haziran’da başlayan keskin bir düşüşe yol açtı. Hem fiyat hareketi hem de dalga sayısı, SOL fiyatı sonunda dip yapana kadar daha fazla aşağı yönlü beklendiğini gösteriyor.

SOL Coin Fiyat Tahmini Yorum

Elliott Dalga teorisine göre Sol Coin fiyatı beş dalgalı bir aşağı yönlü harekette dördüncü dalganın tepesine yaklaştı. Fiyatın yatay ve diyagonal direnç seviyelerinin kesiştiği bir noktada işlem görmesi bu olasılığı desteklemektedir. Sayım doğruysa SOL fiyatı 10,42 dolara kadar düşebilir. Bu düşüş eğilimli SOL fiyat tahminine rağmen bir zamanların favori Ethereum rakibi altcoin eğer 18,72 dolarlık birinci dalganın üstüne çıkarsa 10,42 dolar hedefi rafa kaldırılabilir.

Olası yukarı yönlü harekette kısa vadeli hedef 23 dolar olacaktır. Şimdilik BTCD artışıyla birlikte altcoinlerde ciddi atak beklenmediği için aşağı ve yatay hareketler daha makul görünüyor. BTC son 24 saatte üçüncü kez 27.000 doların üstünde ancak burada kalmayı bir türlü başaramadı. Trilyon dolarlık devlerin kripto hizmetleri sunacak olması Bitcoin fiyatının pek umurundaymış gibi görünmüyor. En azından beklenen ölçüde bir tepkiyi halen vermiş değil.

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