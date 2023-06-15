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Tarihsel veriler her zaman gelecek hakkında fikir vermez ancak ne kadar fazla yatırımcı buraya bakarsa gerçekleşme ihtimali de o kadar artar. Tıpkı diğer teknik formasyonlardaki gibi önemli olan sürünün nereye gideceğini doğru tahmin edebilmektir. En büyük 15 kripto para arasında yer alan Litecoin tüm beklentileri altüst edebilir.

Litecoin (LTC) Alınır Mı?

Beklenen olmadı, net biçimde tam tersini gördük. Kripto para piyasalarındaki genel negatiflik halving’e 2 ay kala popüler altcoini yeni diplere itiyor. Birçok uzman eğer öncekilerdeki gibi güçlü bir sıçrama olacaksa bunun Haziran bitmeden gerçekleşmesi gerektiğini söylüyordu. Elbette onlar bunu söylerken SEC’in kripto endüstrisine başlatacağı savaştan da habersizdi.

Bitcoin fiyat grafiklerinde bir kez daha hızlı bir düşüş yaşadı ve altcoin piyasasındaki satıcıları fiyatları düşürmeye teşvik etti. Litecoin 2023’ün başlarında iyi performans gösterdi ancak yükselişi 1. çeyrekte azaldı. Bu yazının yazıldığı sırada grafik, piyasa değerine göre en büyük 11’inci kripto için sağlam bir düşüş eğilimi gösteriyordu.

LTC Coin Fiyat Yorumu

Piyasa yapısı günlük zaman diliminde yükselişe geçerken, yükseliş trendi Nisan ortasında sona erdi. Bu yazının yazıldığı sırada 75,27 doların altında tutunan fiyat yapının 1 günlük zaman diliminde düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi. 4 saatlik grafikte ise 5 Haziran’da LTC‘nin 87,5 doları kaybetmesiyle düşüş eğilimi belirginleşti.

Kısa vadede olası bir sıçrama 75,27 dolardan açığa satış yapanlar için bir fırsat sunabilir. RSI, devam eden güçlü bir düşüş trendini vurgulamak için son on gün içinde nötr 50’nin altındaydı. Açık Faizdeki büyük düşüş alıcıların sessizliğini vurguluyor. Eğer 2019 yılındaki hareketin bir tekrarını görürsek (halving sonrası 1 yıl satışlar) bu senaryoda fiyatın yaklaşık 1 yıllık düşüş yaşaması olasıdır.

Fakat 75,27 dolar üzerinde gelmesi muhtemel kısa vadeli sıçramanın 87,5 dolar üstünde kapanışlarla desteklenmesi bu düşüş görünümünü geçersiz kılabilir. Aksi taktirde yakın zamanda 100 doların üstüne çıkan fiyat halving öncesi zirvesini yapmış olacak. Bu da 200 doları halving nedeniyle hedefleyen yatırımcılar için büyük bir hayal kırıklığına neden olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.